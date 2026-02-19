東京・赤坂の個室サウナ店で昨年１２月、客の夫婦が死亡した火災で、過去にもサウナ室のドアノブが外れ、利用客が一時閉じ込められていたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は、店側が事故を予見できた可能性があるとみて管理体制を調べている。

火災は昨年１２月１５日正午頃、サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」の個室で発生。美容室経営の松田政也さん（当時３６歳）と、妻でネイリストの陽子さん（同３７歳）が死亡した。

現場のサウナ室は木製のドアノブが内・外側とも外れていて、２人はドアを開けられなかったとみられる。

捜査関係者によると、昨春には、別のサウナ室で内側のドアノブが外れ、利用客が一時閉じ込められていた。同伴者が外からドアを開け、無事だったという。

一方、店の運営会社が昨年４月頃、施工業者から「押すだけで開くドアに替えた方がいい」と提案されていたことも判明した。運営会社の代表は同庁に、「実質的なオーナーの前代表にドアの変更を申し出たが、『熱が逃げる』と断られた」と話しているという。

同庁は１９日、前代表の関係先２か所を業務上過失致死容疑で捜索した。