悪役ヒロインで話題の橋本梨菜、ガレージで魅せる究極のGカップ【FLASH】

ダークヒロイン役で話題の橋本梨菜が『FLASH』で“ノスタルジックグラビア”を披露

DMM TVで配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』にて、悪役ヒロインとして注目を集める橋本梨菜が『FLASH』に登場。

情緒漂うガレージを舞台に、自慢のGカップボディを惜しみなく披露している。

【プロフィール】

橋本梨菜（はしもと・りな）

32歳 1993年9月13日生まれ 大阪府出身

T159・B88W59H89

7歳から子役として活動開始。「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称でトップグラビアアイドルとして活躍し、2025年3月に10周年を迎えた。アイドルユニット「sherbet」のメンバーとしても活動しながら俳優としての顔も。配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』(DMM TV)では悪役を演じる。

そのほか最新情報は、公式X(@rinasketch)にて

【クレジット】

橋本梨菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小池大介

