【カンナ 生足バニーVer.】 6月 発売予定 価格：29,700円

フリーイングは、フィギュア「カンナ 生足バニーVer.」を6月に発売する。受注期間は4月15日まで。価格は29,700円。

「小林さんちのメイドラゴン」より、「カンナ」を生足バニースタイルで1/4スケールフィギュア化。2024年に発売された「カンナ バニーVer.」から網タイツを取り除いた生足仕様で再び商品化している。

バニー衣装に身を包んだ愛らしい姿と、振り向きポーズが印象的な「カンナ」が、全高約350mmの迫力あるサイズ感で再現されている。

1/4スケール、全高約350mm

「トール 生足バニーVer.」、「ルコア 生足バニーVer.」とあわせて飾れば、シリーズとしての統一感もさらにアップ

【製品概要】

作品名：「小林さんちのメイドラゴン」

仕様：プラスチック製 塗装済フィギュア・1/4スケール・専用台座付属

全高：約350mm

原型制作：盛蔵（Heartstrings）

彩色：松田モデル

制作協力：ドラゴンクラフト

メーカー：FREEing

販売元：グッドスマイルカンパニー

(C)クール教信者／双葉社