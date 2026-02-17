足並みをそろえて歩く『2匹の猫』→向かっていた先は……笑みがこぼれる『可愛い瞬間』に１万いいねの反響「仲がいいんだね」「たまらん」
「特訓した？」 まるでバッキンガム宮殿の衛兵さんのように、足並みをそろえて行進する2匹の猫。2匹の向かう先は果たして……
相性良く歩く2匹の姿は12万表示以上！ 「足取りピッタリでかわいい」「仲がいいんですね」「ニャンズの可愛いおちりと、お腹のもっちり具合がたまらんです」などのコメントが寄せられています。
相性ピッタリな2匹
Xアカウント『サラミとラム』に投稿されたのは、「サラミ」ちゃんと「ラム」ちゃんが足並みをそろえて歩く姿。
厳しい特訓を繰り返したかのような、ピッタリの行進だったといいます。これは、なにか重要な任務に向かうのかも？
足がそろっている影も、なんだかカッコいい！
実は2匹が向かったのはご飯とのこと。仲良しな2匹はご飯を食べる時も足並みをそろえて行くのですね。
仲良しな２匹の日常
サラミちゃんとラムちゃんの2匹は、足並みがピッタリそろうのも良くわかるほど仲良しだそう。
眠っている時は、ギュウギュウにくっついている姿を見せてくれることもあるといいます。ひっついていると安心するのかな？
アイドルグループのジャケ写(ジャケット写真)のようなポーズもあったとか。ウィンクがかわいらしすぎる！
毛布の上でリラックスした姿も。どこでも2匹一緒がいいんだね。
2匹の猫ちゃんたちの仲良しな姿を見てほのぼのしたいという方は、ぜひXアカウント『サラミとラム』をフォローしてくださいね。
写真・動画提供：Xアカウント「サラミとラム」(@sarami_2023)さま
執筆：六花
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。