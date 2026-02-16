¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÌó3Ëü6000¿ÍÍè¾ì
¡¡¤ª²Û»Ò¤Î¾ë¡¢¥Ïー¥È¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ê¤É¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬2026Ç¯2·î13Æü～15Æü¡¢¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬16Æü¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó3Ëü6000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤È14Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤ÏÌó700¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ë¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3·î¤ËÌó3Ëü3000¿Í¡Ê3Æü´Ö¡Ë¡¢10·î¤Ë¤ÏÌó5Ëü2000¿Í¡Ê3Æü´Ö¡Ë¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£