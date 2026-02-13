京成電鉄は都心と成田空港を結ぶ成田スカイアクセス線の一部を複々線化する検討を開始することを明らかにしました。輸送力の強化とスピードアップを目指します。また2028年度から押上駅と成田空港駅間で運行開始する新型特急のデザインイメージを一部公開しました。

成田空港をめぐっては国家プロジェクトとして将来の訪日客の増加などに対応するため滑走路の増設など機能強化が進められています。都心と成田空港を結ぶ鉄道アクセスも輸送力強化が求められていますが、京成電鉄は13日、途中の一部複々線化も盛り込んだ新たな計画の検討を始めることを明らかにしました。

成田スカイアクセス線のうち、すでに検討が始まっていた成田空港周辺（成田湯川駅〜成田空港駅）に残る単線区間の複線化に加え、北総線と線路を共用する区間の一部、新鎌ケ谷駅〜印旛日本医大駅間（約20km）を現在の複線から複々線化する検討を新たに始めたということです。

具体的には、現在の複線の外側に線路を増設し、最高速度160km/hのスカイライナーや新型有料特急を走らせる計画で、列車の増発が可能となります。最高速度で走行する区間が延びる効果もあり、スカイライナーの場合、日暮里駅と空港第2ビル駅間は、現在の最速36分が30分台前半へスピードアップされるとしています。

一方、京成電鉄は京成押上線の押上駅と成田空港を最速30分台前半で結ぶ新たな新型有料特急のデザインイメージを一部公開しました。この新型特急は2028年度に運行開始予定で、スカイライナー同様に最高速度は160km/hを予定し、運行本数や愛称などの詳細は鋭意検討中としています。