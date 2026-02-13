¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¡ØÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥É¥¤¥Ä¡õ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Î¹¹Ô¢ ¡Á°ÜÆ°¤ÇÂç¥È¥é¥Ö¥ëÊÔ¡Á¡Ù
¥É¥¤¥Ä¤ò´®Ç½¤·¤¿¤â¤Î¤Î
¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢Êì¤ÈÆó¿Í¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÎÙ¹ñ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤òÎ¹¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï£´Çñ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤ÎÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Î¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÏ¢ÆüÉ¹ÅÀ²¼¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³¹¤ò30Ê¬Êâ¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÄìÎä¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï²¿¤òÃå¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¡¢±©ÌÓ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡¢¸ü¼ê¤ÇÂ¼ó¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥È¤òÆüËÜ¤ÇÃµ¤¹¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤«¥ª¥·¥ã¥ì½Å»ë¤ÎºÙ¿È¤Î¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ðº£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Ë¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¸ü¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â²Ã¤¨¤è¤¦¡ª¡¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î©ÇÉ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÂçÀ»Æ²¤Ë¡¢²Ä°¦¤¤·úÊª¤¬ÊÂ¤Ö¥ì¡¼¥Þ¡¼¹¾ì¡£ÀÐ¾ö¤ÎÆ»Ï©¤ËÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¥É¥¤¥ÄÎÁÍý²°¤µ¤ó¤ÇÆÃÂç¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÈÆÃÂç¥É¥¤¥Ä¥Ó¡¼¥ë¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂç³¢Æü¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î³¹¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢Ä«8:00Ãæ±û±Ø¤Ø¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿9:06È¯¤ÎÎó¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥Ö¥ì¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦±Ø¤ÇÌó£±»þ´Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ë¤Ï14:23¤ËÅþÃå¡££µ»þ´Ö¶¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢Êì¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤ÎÅÅ¼ÖÎ¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬½ÐÈ¯»þ¹ï¤Î15Ê¬Á°¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¹Ô¤ÀèÉ½¼¨¤«¤é¡í¥³¥Ö¥ì¥ó¥Ä¡í¤ÎÉ½¼¨¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡Âè¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È°ÜÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¾è¤ê¾ì¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!?¡Ë¤È»×¤¤¡¢Áí¹ç·Ç¼¨ÈÄ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¾è¼ÖÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Îó¼Ö¤Ë¡í±¿µÙ¡í¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¤¨!?¡Ë¤È¡¢·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤¿¡£¡Ê¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î!?¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Ã¯¤«¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡Ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÊì¤ËÂ÷¤·¡¢°ÆÆâ½ê¤Ø¥À¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
°ÆÆâ½ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë»ä¤ÎÍ½ÌóÉ¼¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡¡¥Î¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È±Ñ¸ì¤Ç¥Ú¥é¥Ú¥éÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç±Ñ¸ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¥«¥¿¥«¥¿¤·¡¢¿·¤·¤¤Í½ÌóÉ¼¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö23ÈÖÀþ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
Í½Ìó¤·Ä¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Îó¼Ö¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÃæ±û±Ø¤ò8:54¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬ÃÙ¤ì¡¢9:24È¯¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊØ¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥Ö¥ì¥ó¥Ä¾è¤ê´¹¤¨¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤¬45Ê¬´Ö¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¾è¤ëÎó¼Ö¤âÅö½é¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£
Í½Ìó¤Ï¤Ç¤¤Æ¤âÌýÃÇÂçÅ¨
¤À¤¬Êì¤È23ÈÖÀþ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤Àè¤ÎÉ½¼¨¤¬¥Ñ¥Ã¤È¾Ã¤¨¤¿¤Î¤À¡£¡Ö±³¤Ç¤·¤ç!?¡×¤È¡¢Áí¹ç·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡í±¿µÙ¡í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÆüÃæ¤Ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ËÅþÃå¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ºÆ¤Ó°ÆÆâ½ê¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¡£º£ÅÙ¤Ï¥ª¥¸¥µ¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¥È¥ì¥¤¥ó ¥Î¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÆÅÙ¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í½Ìó¤Ï¡¢£²²ó¤â¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¹âÎð¤ÎÊì¤È£²²ó¾è¤ê´¹¤¨¤ë¼«¿®¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥×¥ê¡¼¥º¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¡¡¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿·¤¿¤ÊÍ½ÌóÉ¼¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿´¶¤¸¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ï£±²ó¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤Ï20Ê¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¤³¤ì¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡Ë¤È»×¤¤¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÃæ±û±Ø10:09È¯¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢20Ê¬´Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢14:45¤Ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯±Ø¤ËÅþÃå¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¾è¼Ö¤Ç¤¤¿¤½¤ÎÅÅ¼Ö¤â10Ê¬ÃÙ¤ì¤ÇÈ¯¼Ö¡£¡Ê¥É¥¤¥Ä¤ÏÆüËÜÊÂ¤ß¤ËÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬Àµ³Î¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡Ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤ÆÍ½ÌóÉ¼¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¡Ä¡Ä¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤¬¡¢¡í¥¶¡¼¥ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¥ó±Ø¡í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ê¥³¥Ö¥ì¥ó¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!?¡Ë¤½¤ì¤Ë¥¶¡¼¥ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¥ó¤«¤éÀè¤¬¡í£Â£õ£ó¡í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÅÅ¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤!!¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£ÅÚÃÏ´ª¤â¤Ê¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤±Ø¤Ç¡¢½Å¤¿¤¤²ÙÊª¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¹Ää¤òÃµ¤·¡¢¤·¤«¤â´û¤Ë10Ê¬ÃÙ¤ì¤À¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Î¾è¤ê´¹¤¨»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿10Ê¬´Ö¡Ä¡Ä¡ÊÌµÍý¤À¤è!!¡Ë¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤ò¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç£²»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¤Ë¡¢¤¹¤°ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ÖÁë¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÊÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤À°¦²Ö¡Ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤ó¤À¡¦¤¢¤¤¤«¡§1980Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÍý³ØÉô¿ô³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢2003Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£2012Ç¯¤ËNHK¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢¸½ºß¡¢Ãë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥á¥¤¥óMC¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯2·î20¡¦27Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¥¤¥é¥¹¥È¡¦Ê¸¡§¿ÀÅÄ°¦²Ö