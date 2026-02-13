元ミス東大でタレントとしても活動する東大大学院在学中の神谷明采（かみや・あさ）が１３日、Ｘを更新。海外から帰国する際に、搭乗機に「ファイナルコールで乗れました。いつも迷惑かけてごめんなさい」と投稿したことが炎上したことを受け、謝罪した。

神谷は「この度は。私の軽率なＳＮＳ投稿により、多くの方々に深いな思いをさせ、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「航空機の登場に際し、自身の遅刻によって航空会社のスタッフの方々や他の乗客の皆様に多大な負担と遅延のリスクを負わせたにもかかわらず、それを軽視するような発信をしてしまいました。私の公共マナーに対する認識の甘さ、そして想像力の欠如が招いた事態であり、弁解の余地もございません」と投稿。

所属事務所、大学院からも「厳重な注意を受け」たといい「自身の未熟さを痛感しています」「今後は皆様から頂いた厳しいご指摘を真摯に受けとめ、社会的な責任を自覚し、行動を改めて参ります」と反省しきりだった。

神谷は１１日に、Ｘで「飛行機ミスりそう」など、搭乗する飛行機に乗り遅れそうになっていることを投稿。結果「ガンダしてファイナルコールで乗れました いつも迷惑かけてごめんなさい」と優雅なビジネスクラスでの自撮り写真をアップ。これにネットでは「飛行機が遅れて何百人もの人が迷惑を被るかもしれないので二度とそのような乗り方はやめてください」「『たまたま一度』ではなく“いつも迷惑かけて”と自分で書いている」「自撮りしてる場合じゃない」など大炎上していた。