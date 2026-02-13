小嶋陽菜が自身のYouTubeに「【ゆる実況】こじはる長距離フライトの過ごし方」を更新。海外へ行くことの多い小嶋のフライトルーティーンを紹介した。

機内でのファッションは自身のブランド「Her lip to」のジップフーディーにロングパンツというニットのセットアップで、足元は冷えるので厚めのソックスとムートンブーツをセレクト。AppleのAirPods Maxを装着しているが、音楽を聴くというより、ノイズキャンセリングが効いて「無音になる感覚が非日常で好き」だと明かした。

映画を観ていると食事のメニュー表が到着。小嶋はビーガンメニューのリゾットをチョイスし、一口食べて美味しそうなリアクションをとる自身の映像に「美味しかったようです。確かにめちゃめちゃ美味しかった気がする」と解説した。

お腹が空いたとき用にお菓子を持ち込んでおり、創建社「くせになるこだわりのグミ」やBENI BITES「干し芋バー」、むくみケアのサプリなどを紹介。「課金がいくらでも絶対にします」と機内Wi-Fiへの譲れないこだわりも語った。

CHANELのトラベルバッグで持ち込んだアイテムも紹介。SUQQUの保湿バームにSENSAIのクリームマスクを重ねて蓋をするというテクニックも披露した。Her lip to BEAUTYの新作リップなど、こだわりアイテムを解説したのち、『ちいかわ』のアイマスクをして就寝。起床後、ホットティーなどで優雅に朝食を堪能しつつ、動画は終了した。

コメントには「ビジネスクラスかっけぇ」「どの場面を切り取っても最高に美しくて神」などの声が集まっている。

