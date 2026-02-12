³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î2026Ç¯¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¶¯²½¤ÎÇ¯¡×¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·ÀÌó²óÀþÁý¤ò¿Þ¤ë
¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Ï12Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÄÌ´üEBITDA¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë²óÀþ¿ô³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÔ¿´Éô¤äÅÔÆâÃÏ²¼Å´±Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀßÈ÷¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤¬Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë»á¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Çä¾å¼ý±×¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü9.5¡ó¤Î2Ãû4965²¯7500Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï-72.9¡ó¤Î143²¯8200Ëü±ß¡¢Åö´üÍø±×¤Ï-1232²¯1300Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÀâÌÀ²ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆAI¤Ë¤è¤êÀ¸À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ª¤è¤Ó²»À¼¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÜ²ñ¤ÇÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ª¤è¤ÓÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤âÅÐÃÅ¼Ô¤¬È¯¸À¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬1000Ëü²óÀþÆÍÇË¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉÊ¼ÁÁý¶¯¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ø
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë·ÀÌó²óÀþ¿ô¤¬¡¢MVNO²óÀþ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»°ÌÚÃ«»á¤Ï¡Ö¥æー¥¶ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ä»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿EBITDA¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¡Ü667²¯±ß¤Î129²¯±ß¤È¤Ê¤ê¹õ»ú²½¤òÃ£À®¡£¡ÖÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤È·øÄ´¤Ê¼ý±×²þÁ±¤ò¼¨¤»¤¿¡×¡Ê»°ÌÚÃ«»á¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤Ç»°ÌÚÃ«»á¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤ä¿Íºà³«È¯¤Î¶¯²½¤È¤È¤â¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÃíÎÏÎÎ°è¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó¤¬¥°¥ëー¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥æー¥¹¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬»ý¤Ä¥Çー¥¿¤ä³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¼ÂÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ê¤É¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÂ¥¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È³ÚÅ·¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¤ò´Þ¤á¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥»¥°¥á¥ó¥ÈÃ±ÂÎ¤ÎÇä¾å¼ý±×¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¡Ü9.6¡ó¤Î4828²¯±ß¡£Non-GAAP±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢Á°Ç¯¤«¤é471²¯±ß²þÁ±¤·-1618²¯±ß¡£EBITDA¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¡Ü651²¯±ß¤Î288²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤â½é¤ÎEBITDAÄÌ´ü¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¼çÍ×»ØÉ¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´·ÀÌó²óÀþ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü171Ëü²óÀþ¤Î1001Ëü²óÀþ¡¢MNO²òÌóÎ¨¤Ï0.08¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿1.46¡ó¡¢¥æー¥¶ー¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾åÃ±²ÁARPU¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü3±ß¤Î2860±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¤Î¸ÜµÒ¿ô¤ÏÆ±¡Ü30¸ÜµÒ¤Î74¸ÜµÒ¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¿ô¤â17¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÂ¥ÎÏ¶¯²½¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤Ç»ÍÈ¾´ü¤Ç¤Ï¸º±×
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¼ý±×¤Ï¡¢·ÀÌó²óÀþ¿ô¤äARPU¤ÎÁý²Ã¤¬¹×¸¥¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü24.9¡ó¤Î1018²¯±ß¡¢Non-GAAP±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢Á°Ç¯¤«¤é54²¯±ß²þÁ±¤·¤¿°ìÊý¡¢ÈÎÂ¥ÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á°»ÍÈ¾´ü¤«¤éÂ»¼º¤¬³ÈÂç¤·¡¢408²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£
¡¡MNO½ãÁý¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¡Ü143.8¡ó¤Î59Ëü²óÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÇ§ÃÎ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤äË¡¿Í¸þ¤±¤Î»Üºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¼Ëö¤Î³È½¼¤äU-NEXT¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢MNO²òÌóÎ¨¤Ï¡¢Ã»´ü²òÌó¤Î±Æ¶Á¤òÄ´À°¤·¤¿¿ô»ú¤Ç1.46¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°»ÍÈ¾´ü¤«¤é0.13¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤ò»°ÌÚÃ«»á¤Ï¡Öµ¨ÀáÍ×°ø¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¡¢2025Ç¯11·î¤«¤éÎß·×5²óÀþ°Ê¾å¤Î·ÀÌó»þ¤Ë»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¸ú²Ì¤Ç¡¢12·î¤Î²òÌóÎ¨¤Ï10·î¤È11·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2·î¤«¤é¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó¤Ç³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â¶âÍø¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢RakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó·ÀÌó¼Ô¤ÏÇ¯¡Ü0.02¡ó¡¢RakutenºÇ¶¯U-NEXT¥×¥é¥ó·ÀÌó¼Ô¤ÏÇ¯¡Ü0.10¡ó¶âÍø¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£ARPU¸þ¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³ÚÅ·¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¼ý±×²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¶¯²½Àë¸À2026
¡¡»°ÌÚÃ«»á¤Ï¡¢¡Ö·ÈÂÓ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÄó¶¡¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÍøÍÑÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥æー¥¶ー¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¶¯²½¤ÎÇ¯¡×¤È¤·¡¢½ÅÅÀÅª¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Áý²ÃÊ¬¤ò¤¸¤Ã¤«¤ê¤È¼«¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç»«¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÀßÈ÷¤ÎÁý¶¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ´¹ñ¤Ë¼«¼Ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢KDDI¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë·ÀÌó¼Ô¿ô¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë2000²¯±ß¶¯¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ò·×²è¤·¡¢´ðÃÏ¶É·úÀß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖÅö½é·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿1500²¯±ß¤ÎÅê»ñ³Û¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»°ÌÚÃ«»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¹©»ö²ñ¼Ò¥ê¥½ー¥¹¤Î³ÎÊÝ¤¬ÃÙ±ä¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¤·¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï¹©»ö²ñ¼Ò¤È¤ÎÌÊÌ©¤Ê¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÒÆâ¤Î¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ðÃÏ¶É·úÀß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹¤äÃÏ²¼Å´¤ÎÉÊ¼Á²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÈË²Ú³¹¤Ë¤Ï5G´ðÃÏ¶É¤òÀ°È÷¤·¤Æ¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¡£ÃÏ²¼Å´¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÍÑ´ðÃÏ¶É¤ÎÂÓ°èÉý¤ò5MHz¤«¤é20MHz¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ²¼Å´¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤ÈÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤ÇÂÐºö¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢JR»³¼êÀþ¤Î±Ø¼þÊÕ¤Ç¤â5G´ðÃÏ¶É¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î¤Î»þÅÀ¤Ç18±Ø¤Ç5GÂÐ±þ¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¡£2026Ç¯Á°È¾¤Þ¤Ç¤Ë»Ä¤ê¤Î±Ø¤Ç¤â´°Î»¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¤Ï255²¯±ß¤ÎÍø±×¹×¸¥
¡¡¥Áー¥ÕAI&¥Çー¥¿¥ª¥Õ¥£¥µー¤Î¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ä¥¡¥¤»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎAIÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÏAI¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë255²¯±ß¤ÎÍø±×¹×¸¥¤òAI¤Ë¤è¤êÁÏ½Ð¤·¤¿¡×¡Ê¥Ä¥¡¥¤»á¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÌÜÉ¸¤Î210²¯±ß¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Íø±×¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÇä¾åÁý²Ã¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙ¤â¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¸¡º÷¤ä¿Íµ¤¸¡º÷¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡¦¥ì¥³¥á¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¡£¹¹ðÇÛ¿®¤Ç¤â¾ì½ê¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÇä¾åÁý²Ã¤È³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î¹¹ðÍø±×Áý²Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRakuten AI¡×¤òÆ³Æþ¡£Rakuten Link¤ä³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡¢³ÚÅ·¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÚÅ·¥µー¥Ó¥¹¤ËAI¤òÆ³Æþ¤·¡¢º£¸å¤â¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎAI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2025Ç¯12·î18Æü¤Ë¤Ï¡ÖRakuten AI 3.0¡×¤òÈ¯É½¡£ºÇ¿·AI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ½¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆüËÜ¸ìÂÐ±þÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¾¼Ò¤ÎAI¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¥³¥¹¥È¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Ä¥¡¥¤»á¤Ï¡ÖÆÃÄêÊ¬Ìî¤Î¥¿¥¹¥¯¸þ¤±¤Ë¥â¥Ç¥ë¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÍø±×Î¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»°ÌÚÃ«»á¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡Ö²æ¡¹¤¬»ý¤Ä¶â²ô¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿¤òAI¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹Æ±»Î¤Î¥¯¥í¥¹¥æー¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£AI¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤¬¹â¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ»ö¶È¤ËAI¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃ´Åö¼Ô¡ÖC¡ÈAI¡ÉO¡×¤òÃÖ¤¡¢»ö¶È¤ÎÂç¾®¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºAI³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
Ã»´ü²òÌó¥æー¥¶ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òË¾¤à¡×
¡¡·ÀÌó»þ¤ÎÆÃÅµ¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÃ»´ü²òÌó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¤¤ï¤æ¤ë¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»°ÌÚÃ«»á¤Ï¼Áµ¿¤Ç¡Ö¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÈÂÓ¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÂÐ±þ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÊÑ¹¹¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Æ¤ª¤êÈæ³ÓÅª¥³¥¹¥È¹½Â¤¤¬°Â¤¤¡£½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö1000Ëü²óÀþÆÍÇË¤Î¸å¡¢2000Ëü¡¢3000Ëü²óÀþ¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤òº£¸åÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡×¤È¤Îµ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢»°ÌÚÃ«»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµðÂç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢5Ç¯´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è´Ö¤Ç¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö³ÚÅ·¥·¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¼ê¸ü¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡ÈÃÏÆ»¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
»°ÌÚÃ«»á