＜総重量5kg＞専修大学相撲部が巨大ちゃんこ風おでん爆食！賞金ゲットなるか！？：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。
1月30日（金）に放送された「ハンターに勝ったら10万円！ 相撲部の巨大ちゃんこ風おでん」の内容をプレイバック。
【動画】<総重量5kg>専修大学相撲部が"巨大ちゃんこ風おでん"爆食！賞金ゲットなるか!?
最強女王・アンジェラ佐藤と大食い相撲部員が、デカ盛りおでんを食べまくる！
舞台は、創部103年の名門・専修大学相撲部。
体重140kgの爆食力士・小坂（4年生）と、食べる勢いが武器の特攻隊長・山田（3年生）がアンジェラに挑む。
2人対1人で、先に完食したチームの勝利。さらに相撲部コンビが勝てば、賞金10万円を獲得できる。
対決メニューは、総重量5kgの「専修大学特製 横綱ちゃんこ風おでん」。
1kgの特製ちゃんこスープに、直径35cmのさつま揚げや700gの大根など巨大な具材がずらり。白菜、鶏の肉団子、こんにゃくの巨大おでん串も盛られている。
OBや家族が見守る完全アウェーの状況で、アンジェラは勝利をつかめるのか!? MCのウエストランド（井口浩之、河本太）と、ゲストの市川紗椰が見守った。
巨大おでん串から取りかかったアンジェラは、重さ1kgの鶏の肉団子をがぶり。生姜とにんにくが効いた爽やかな後味で、出汁がしっかり染み込んだ味わいに感動！
小坂は、蒲田勝太監督お墨付きの大食い実力者。3kgのちゃんこ鍋を40分で平らげる胃袋を誇り、アンジェラと同じ肉団子を豪快に頬張る。
小坂より細身ながら、焼肉50人前を30分で完食した実績を持つ山田は、こんにゃく串を担当。普段から身体を大きくするために大食いしているため、「負ける気はしない！」と強気に宣言する。
開始10分でアンジェラは1.4kgを完食し、100g差の僅差ながらリードを奪う。おでん串を制覇すると、5時間煮込んだ特大大根を自慢のアゴ力で削るように食べ進める。
開始15分過ぎにはアンジェラ2.5kg、相撲部コンビ2kgと差が広がる。しかし、ここでアンジェラにまさかのピンチ！ 直径35cmの巨大タコが噛み切れず、思うように進まない。
その隙に、肉団子を完食した小坂が猛追。牛すじ、ウインナーを次々と平らげる。
山田は巨大タコを小さくカットし、自家製「相撲味噌」を用意。味噌にひき肉、ニンニク、七味を混ぜた万能調味料で味変し、一気に攻略していく。
終盤、勝負は一進一退のデッドヒート。
アンジェラは楽しみにしていた牛すじを満足げに食べ終え、残りは巨大さつま揚げとスープのみ。しかし、噛み応えのある具材が続き、アゴの疲労が蓄積。徐々にペースが落ちていく。
その間に小坂がタコとスープをクリア。山田も最後の力で大根に食らいつく。
アンジェラはマヨネーズで味変し、さつま揚げを食べ切るとスープを一気に飲み干すが、相撲部コンビがわずかにリード。見事な逆転勝利で賞金10万円を手にした。
両チームが食べた総重量は10kg。専修大学相撲部の皆さん、ごちそうさまでした！
