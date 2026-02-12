この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

銀行から借金してでも現預金のベースを下げるべきではない本当の理由を徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「銀行から借金してでも現預金のベースを下げるべきではない本当の理由を徹底解説します！」と題した動画を公開。「倒産させないプロ」としてこれまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、会社の倒産を防ぐための預金残高の考え方について解説した。



市ノ澤氏は冒頭で、会社経営で最も大事なことは「倒産させないこと」だと断言。その上で、倒産は「お金がなくなったとき」に起こるため、現預金残高を正しく把握することが極めて重要だと述べた。



動画の中で市ノ澤氏が特に強調したのは、一般的に言われる「預金残高は月商の3ヶ月分あれば安心」という目安は「嘘です」という点だ。なぜなら、見るべきは入ってくるお金である「売上」ではなく、会社から出ていくお金である「固定費」だからだという。



氏は、「本当に見るべき指標は固定費」であり、これを基準に考えるべきだと主張。その上で、倒産リスクを避けるための具体的な預金残高の目安として「固定費の半年分」を挙げた。これだけの現金があれば、「半年間、入金が0になっても耐えられる」状態となり、会社の安全性が格段に高まると解説した。



また、預金残高を増やす方法として、「成長を止める」「在庫を減らす」「入金を早める」「支払いを遅らせる」「資金調達」「埋蔵金（不要な資産）の現金化」「利益を出す」「ビジネスモデルを変える」という8つの方法を紹介。特に、事業に必要のない資産は「埋蔵金」であり、これらを現金化することでキャッシュを増やせると指摘した。



最後に市ノ澤氏は、「いくら売上が上がっても利益が上がっても、金がなければ倒産する」と述べ、会計上の利益と手元の現金の流れは別物であると強調。「勘定あって銭足らず」という黒字倒産状態に陥らないためにも、売上ではなく固定費を基準とした資金管理の重要性を訴え、動画を締めくくった。