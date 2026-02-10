カウンセラーが解説、モラハラ加害者の心理。「美徳」で人を支配する巧妙な手口とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カウンセラー・作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【真相】なぜモラハラなんてするのか？美徳で人を『支配する』人の心理7選」と題した動画を公開。モラルハラスメント（モラハラ）を行う人の深層心理について解説した。
Ryota氏はまず、モラハラを「美徳を盾にして人を支配する行動」と定義する。「社会人として」「男として」「女として」といった言葉を使い、相手をコントロールしようとするのが特徴だという。では、なぜ人はこのような行動を取るのだろうか。
Ryota氏は、モラハラ加害者の心理的背景として、まず「自分の理解だけを求めている」点を挙げる。人は他者に理解されることで癒やされる生き物だが、モラハラをする人は「外の世界でうまくいっていない」ことが多く、誰にも理解されていないという不満を抱えている可能性があると指摘。その満たされない思いを家庭などに持ち込み、「こんなに頑張っているんだから、家では好きにさせてほしい」という一方的な理解を、支配的な言動を通して相手に強要するのだという。
次に挙げられたのが、「子どもでいたい」という退行欲求だ。これは心理学的に「保護されたい」「誰かに何とかしてほしい」という気持ちの表れであり、精神的に未熟で、大人としての責任を負うことから逃げている状態だとRyota氏は説明する。彼らはパートナーに対して、対等な関係ではなく「母親役」を無意識に求めているのだ。
さらに、こうした行動の根底には「自分の意見として言う自信がない」という弱さが隠れていると氏は語る。自信のなさから自分の言葉で要求を伝えることができず、「常識」や「当たり前」といった誰もが反論しにくい「正論」を武器に相手を支配しようとするのだ。
また、Ryota氏はモラハラ加害者が相手を「所有物」と見なしているケースも多いと指摘する。「この人は自分から離れていかない」という思い込みがあるため、支配的な行動がエスカレートしやすいという。これらの心理の根源には、自分自身の価値を認められない「低い自尊心」が存在し、他者をコントロールすることでしか自己価値を確認できない状態に陥っていると分析した。
モラハラは、加害者が抱える心の弱さや満たされない欲求が歪んだ形で表れたものである。動画は、その支配的な言動に耐え続ける必要はないと示唆し、加害者の心理を理解することが、問題から抜け出す第一歩になることを教えてくれる。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。