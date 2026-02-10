京セラは、法人向けスマートフォン「DIGNO SX5 KC-S306」を発表した。NTTドコモおよびNTTドコモビジネスから、3月下旬以降に発売される。Androidの長期サポートや高い耐久性を備え、現場の業務効率化や運用コストなどの課題を総合的に解決するとうたう。

大きさは約74×156×9.9mm、重さは約185g。6.1インチの液晶ディスプレイを搭載する。チップセットには、メディアテック製の「Dimensity 6400」を採用した。

8GBのメモリーに加え、ストレージの一部を補助領域として利用する「仮想メモリ」機能を新たに搭載。これにより、ビデオ会議中に商談資料を表示するなど、マルチタスク時でも安定した動作が期待できる。ソフトウェア面では、最大4回のOSバージョンアップと、最長5年間のセキュリティパッチ提供が予定されている。

耐久性については、米国国防総省規格（MIL規格）の20項目に準拠するほか、京セラ独自のタンブル落下試験や、泡ハンドソープでの洗浄、アルコールによる拭き取り試験をクリアしている。バッテリーは安全層を追加した設計となっており、100cmの高さから鋼球を落下させる衝撃試験でも、発火や発煙が起きないことを確認したという。最大33Wの急速充電にも対応する。

このほか、軍手を着用したままでも操作できる「グローブタッチ」や、画面が濡れた状態でも反応する「ウェットタッチ」を搭載。側面には「ダイレクトボタン」を備え、アプリの即時起動や着信応答などに利用できる。

通話機能では、不在着信を定期的に知らせる「不在着信スヌーズ」や、通話終了後に内容を保存できる「通話後録音」を用意。通信面では、周囲のWi-Fi環境を学習し、最適なネットワークへスムーズに切り替える機能を備えている。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約74×156×9.9mm 重さ 約185g ディスプレイ 6.1インチ TFT液晶 チップセット MediaTek Dimensity 6400 OS Android 16 バッテリー 4500mAh、33W急速充電対応 アウトカメラ 約5000万画素 CMOS インカメラ 約800万画素 CMOS メモリー／ストレージ 8GB／128GB、microSDXC（最大2TB）対応 SIM nanoSIM＋eSIM 5G n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79 LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B28/B38/B39/B41/B42 Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Ver.6.0 耐衝撃/防水/防塵 耐衝撃（MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV）/防水（IPX5/IPX8/IPX9）/防塵（IP6X） NFC 対応 FeliCa 対応