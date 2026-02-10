乃木坂46の遠藤さくらが表紙をつとめる『週刊少年サンデー2026年 2/25 号』（小学館）が、2月10日に発売される。

2001年10月3日生まれ、愛知県出身の遠藤は、2018年に『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格し加入。24thシングル『夜明けまで強がらなくてもいい』で初選抜を果たすとともに表題曲のセンターに初めて選ばれると、27thシングル『ごめんねFingers crossed』、34thシングル『Monopoly』（同期の賀喜遥香とともにWセンター）、37thシングル『歩道橋』でセンターを務めており、グループのエースとして注目されている。また女性ファッション誌『non-no』の専属モデルとしても活躍しており、女性ファンからの支持も熱いメンバーだ。

本号のグラビアでは、「バレンタインデー」をテーマに撮影。また付録として、スマホやペンケースに貼れるチェキ風シールがついてくる。

本誌では、少年サンデー特製の図書カードが100名に当たるプレゼント企画も実施される。詳細は、本誌をチェックだ。

■書誌情報『週刊少年サンデー』11号価格：400円発売日：2026年2月10日出版社：小学館