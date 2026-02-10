¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ò¥ëf¡×¤¬40%¥ª¥Õ¤Î¡ÖEpic Games Store Åß¤Î¥»ー¥ë2026¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ÖClair Obscur: Expedition 33¡×¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý
¡ÚEpic Games Store Åß¤Î¥»ー¥ë2026¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î24Æü1»þ¤Þ¤Ç
¡¡Epic Games¤Ï¡¢PC¥²ー¥àÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEpic Games¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ÆÅß¤Î¥»ー¥ë2026¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2·î24Æü1»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡2·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËEpic Games¥¹¥È¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¥»ー¥ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»ー¥ë¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¥²ー¥à¤Îº×Åµ¡ÖThe Game Awards¡×¤Ë¤ÆGOTY¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿RPG¡ÖClair Obscur: Expedition 33¡×¤ä¡¢¥µ¥¤¥³¥í¥¸¥«¥ë¥Û¥éー¡ÖSILENT HILL f¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ò¥ëf¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡ÖEpic Games Store Åß¤Î¥»ー¥ë2026¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖClair Obscur: Expedition 33¡×ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§6,732±ß¡Ê10%¥ª¥Õ¡Ë
¡ÖSILENT HILL f¡×ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§5,148±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë