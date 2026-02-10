¡Ú¥ß¥Ë¥ì¥Ó¥åー¡Û¥·¥ã¥ª¥ß¡¢¡È¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¡É¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡ÖMijia Smart Audio Glasses¡×(¥Ö¥íー)
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡ÖMijia Smart Audio Glasses¡×¡£²»¶Á¹½Â¤¤È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡È¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡£Ã»´ü´Ö¤Ê¤¬¤éÀ½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Ç¥£ー¥×¥Á¥¿¥ó
¥á¥¿¥ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È
Mijia Smart Audio Glasses¤Ï¥á¥¬¥Í¤Î¥Ä¥ëÉôÊ¬¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡£¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ç¥¶¥¤¥óÉ÷¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Á¥¿¥ó¡¢¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÉ÷¤Î¥Ö¥íー¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥¿¥ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î3¥â¥Ç¥ëÅ¸³«¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï¥Ç¥£ー¥×¥Á¥¿¥ó¤¬31,980±ß¡¢¥Ö¥íー¤È¥á¥¿¥ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬26,980±ß¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¥Ç¥£ー¥×¥Á¥¿¥ó¤È¥Ö¥íー¤ÏÉ¸½à¤Ç¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥ì¥ó¥º¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Ö¥íー¤ò¼Ú¤ê¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿²»¶Á¹½Â¤¤È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²»ÎÌ¤ÇÁû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼þ°Ï¤Î²»¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë³«Êü·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î²»Ï³¤ì¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÄã¸º¤¹¤ë²»Ï³¤ìËÉ»ß¹½Â¤¤âºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥×¥ë¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤±¤ë¤Û¤«¡¢4´ð¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êーÄÌÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¡£Bluetooth 5.4¤Ë½àµò¡£
½¼ÅÅ¤ÏÀìÍÑ¥±ー¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉô¤ò¥á¥¬¥Í¤Ë¡¢È¿ÂÐÂ¦¤òUSB-C¥±ー¥Ö¥ë¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤¦
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥ªºÆÀ¸¤ÇºÇÂç13»þ´Ö¡¢²»À¼ÄÌÏÃ¤ÏºÇÂç9»þ´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ÏºÇÂç12Æü¡£½¼ÅÅ¤ÏÉÕÂ°¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥±ー¥Ö¥ë¤ò¥Æ¥ó¥×¥ë¤ÎÀèÃ¼(¥â¥À¥ó¤ÎÀèÃ¼)¤ËÁõÃå¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤¦¡£½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó1»þ´Ö¡£
¥«¥á¥é¤ÏÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ°²è¤äÀÅ»ß²è¤Î»£±Æ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿Ï¿²»¤Ï²ÄÇ½¡£¥Ä¥ëÉôÊ¬¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÏ¿²»¤ò³«»Ï¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ï¿²»»þ¤Ï¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë»ÅÍÍ¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÇöÉô¤Ç5mm¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥×¥ë¹½Â¤¤Ë¤è¤êÇö¤µ¤È·Ú¤µ¤òÎ¾Î©¡£½Å¿´¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦½ÅÎÌÇÛÊ¬¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¥Õ¥ìー¥à¤ÏÌó27.6g¤Î·ÚÎÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢1ÆüÃæ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¥ì¥ó¥º¹þ¤ß¤Î½ÅÎÌ¤Ï¥Ç¥£ー¥×¥Á¥¿¥ó¤¬34.4g¡¢¥Ö¥íー¤¬39.1g¡¢¥á¥¿¥ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬40.4g¡£
ËÜÂÎ¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÊÝ´ÉÍÑ¥Ýー¥Á¡¢¥á¥¬¥Í¥¯¥í¥¹¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë
¸÷Âô»Å¾å¤²¤Ç¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡É¸þ¤
¥Æ¥ó¥×¥ë³°Â¦¤ÎÆÌ¥Ñー¥ÄÉôÊ¬¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÁàºî¤Ç¤¤ë
º£²ó¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥íー¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥Æ¥ó¥×¥ëÉô¤Ë¡ÖMijia¡×¥í¥´¡¢¥Æ¥ó¥×¥ëÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¥¿¥Ã¥ÁÁàºîÍÑ¤Î¥Î¥Ã¥Á¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤ÏÉáÄÌ¤Î¥á¥¬¥Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï»ëÎÏ¶ºÀµÌÜÅª¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡ÉÍÑÅÓ¤Ç¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤À¤¬¡¢Mijia Smart Audio Glasses¼«ÂÎ¤Î³Ý¤±¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¤¯¡¢½ÅÎÌ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÁõÃå¤·¤¿¤È¤³¤í
¥Æ¥ó¥×¥ëÁ´ÂÎ¤Ï¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤²¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¹âµé´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î´ã¶À¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ë¤ò¶Ê¤²¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Mijia Smart Audio Glasses¤ò´Þ¤à¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ëÉôÊ¬¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¥¹¥Ôー¥«ー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÎÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤ÀMijia Smart Audio Glasses¤Ï¥Ò¥ó¥¸ÉôÊ¬¤¬¥Ð¥Í¤Î¤è¤¦¤Ë¿½Ì¤·¡¢º¸±¦¤«¤éÆ¬¤ò¥Ûー¥ë¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁõÃå´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Îー¥º¥Ñ¥Ã¥É¤âÈùÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤¿¤À¸÷Âô»Å¾å¤²¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¤Ï»ØÌæ¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¡£¤µ¤é¤Ë¼ê¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤È³ê¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Mijia Smart Audio Glasses¤Ë¤ÏÁõÃå¸¡½Ðµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³°¤¹¤È¼«Æ°¤Ç°ì»þÄä»ß¡¢¤«¤±Ä¾¤¹¤È¼«Æ°¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢·¤É³¤ò·ë¤Ö¤È¤¤Ê¤É¡¢²¼¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤¿¤È¸í¤Ã¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¿ô²ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÁàºî¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¡¢ÁõÃå¸¡½Ð¤ÎON/OFF¤Ê¤É¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖXiaomi Glasses¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÁõÃå¸¡½Ðµ¡Ç½¤ÏOFF¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°ºÆÀ¸/°ì»þÄä»ß¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¤Ä¤Í¤ËBluetoothÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÈñ¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸¡½ÐÀºÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç²þÁ±¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢iPhone 16 Pro¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Apple Music¤Ç¡ÖMrs. GREEN APPLE/lulu.¡×¤ä¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ/IRIS OUT¡×¡¢¡ÖHANA/ROSE¡×¤Ê¤É¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¤É¤Î³Ú¶Ê¤â¡¢¥Üー¥«¥ë¤¬Á°¤Ë¥¯¥Ã¥¥ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤ÏÄ°¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤À¡¢²òÁü´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤È¤·¤¿·¹¸þ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ölulu.¡×¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¤È¥³ー¥é¥¹¤¬¤Ò¤È¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿²»¾ìÁ´ÂÎ¤Î±ü¹Ô¤´¶¤â¤ä¤ä¶¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢¡ÖROSE¡×¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¼¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â²»³Ú¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ°¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢BGMÅª¤ËÎ®¤·¤Æ¤ª¤¯ÍÑÅÓ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
Äã°è¤Ï³«Êü·¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄÀ¤ß¹þ¤ß¡¦ÎÌ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ölulu.¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥É¥é¥à¤Î¡Ö¥¿¥ó!¥¿¥ó!¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¿¥Ã¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¡¢IRIS OUT¤Ç¤â¾®µ¤Ì£¤è¤¤Äã²»´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¡£
²¼¤¬¡ÖHUAWEI Eyewear¡×
ºÇ¸å¤Ë¤Õ¤À¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖHUAWEI Eyewear¡×½éÂå¥â¥Ç¥ë(¤¹¤Ç¤Ë½ªÇä)¤È¤âÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
Mijia Smart Audio Glasses¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢HUAWEI Eyewear¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï²òÁü´¶¤¬1～2ÃÊÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖROSE¡×¤Î¹â°è¥Ñー¥È¤Ë¤Ï¥È¥²¥È¥²¤·¤µ¡¢¥Ôー¥ー¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²»¾ìÁ´ÂÎ¤Î±ü¹Ô¤´¶¤ÏHUAWEI Eyewear¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤ä¹¤á¡£¡ÖROSE¡×¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤Ç¤â²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¤¬Ä°¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
³èµ¤ÂÓ¤Ó¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Mijia Smart Audio Glasses
Mijia Smart Audio Glasses¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆOWNDAYS¤¬ÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¡ÖOWNDAYS CONNECT¡×¡¢¥á¥¬¥Í¥Á¥§ー¥óºÇÂç¼ê¤Î´ã¶À»Ô¾ì¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¥È¥Ã¥×¤¬¡ÖLinse Lite¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³Ú¤ò¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ëº¸±¦¤ò¶èÊÌ¤·¤¿¤ê¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¤È¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¤È¤¯¤ËMijia Smart Audio Glasses¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¤Õ¤À¤ó¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÍÑ¥ì¥ó¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
°ìÊý¤Ç¥ì¥ó¥º¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ¾Ý³°¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎFAQ¤Ç¤Ï¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ç¥ì¥ó¥º¤ò¼è¤ê³°¤¹ÊýË¡¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«¸Ê¸ò´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÎÂ»½ý¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¡×¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Õ¤À¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Í¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¾å½Ò¤ÎOWNDAYS¤ä´ã¶À»Ô¾ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡ÖHUAWEI Eyewear 2¡×¤¬OWNDAYS¤ÈÄó·È¤·¤Æ¥ì¥ó¥º¸ò´¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¤Þ¤¿OWNDAYS¤È¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖOWNDAYS ¡ß HUAWEI Eyewear 2¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£