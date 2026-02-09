¡ÖÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢ ¿åÃåVer.¡×¤¬¥Ç¥³¥Þ¥¹¤ÇÅ¸¼¨¡ª¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¥Öー¥¹¥ì¥Ýー¥È⑤¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¡¡º£Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÀã¤¬¹ß¤ëÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Áí¹çÂ¤·Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß] ¡×¡£¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂçÌÖ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Öー¥¹¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¥Û¥Óー¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥áー¥«ー¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶¦ÌÄGONG¤Î¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥·¥êー¥º ³ÆÌ³¸¶ ¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤È¡Ö»ÖËà¥ê¥ó¡×¡¢AMAKUNI¤Î¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö »þºê¶¸»° ¶¥±Ë¿åÃå Ver.¡×¡¢¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Î¡ÖGGG¥·¥êー¥º µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢ ¿åÃåVer.¡×¤È¡ÖB-Style µ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à ¥ì¥¤¥ó¡¦¥ß¥«¥à¥é ¥Ð¥ËーVer.¡×¡¢Hanabee¤Î¡Ö¤Ï¤Ë¤«¤ßÈà½÷ Ì½²Ã»©´õ ¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ëVer.¡×¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥·¥êー¥º ³ÆÌ³¸¶ ¤Ê¤Ç¤·¤³¡õ»ÖËà¥ê¥ó
¡¡¶¦ÌÄGONG¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¼ïÎà¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥·¥êー¥º ³ÆÌ³¸¶ ¤Ê¤Ç¤·¤³ ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¥·¥êー¥º »ÖËà¥ê¥ó ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Î¸¶·¿¤¬¡¢Æ±¥Öー¥¹¤Ç½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î2ÂÎ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Ýー¥º¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö »þºê¶¸»° ¶¥±Ë¿åÃå Ver.
¡¡AMAKUNI¤è¤êÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö »þºê¶¸»° ¶¥±Ë¿åÃå Ver.¡×¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬¡¢Æ±¥Öー¥¹¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Ï»þºê¶¸»°¤¬¶¥±Ë¿åÃå¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥»¥¯¥·ー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¶¥±Ë¿åÃåÉôÊ¬¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇò¤ÈÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤Ô¤Ã¤Á¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ø¤½¤Î¤Ø¤³¤ßÉôÊ¬¤Ê¤ÉÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤Î¸å¤í¤ËÎ¾¼ê¤ò²ó¤·¤¿¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ËÈþ¤·¤¤Ä¹¤¤¹õÈ±¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤¤¡£
GGG¥·¥êー¥º µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢ ¿åÃåVer.
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê¡¢2026Ç¯9·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖGGG¥·¥êー¥º µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢ ¿åÃåVer.¡×¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎºÌ¿§¸¶·¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡×¤â¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤ò¿åÃå»Ñ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬¤Î¸å¤í¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤ÆÎ©¤Ä¥Ýー¥º¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥®¥®¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¯¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿§Çò¤ÎÁÇÈ©¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÆ±²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÇò¤¤¥Ó¥¥Ë¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼óÊÕ¤ê¤Ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¥´ー¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£
B-Style µ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à ¥ì¥¤¥ó¡¦¥ß¥«¥à¥é ¥Ð¥ËーVer.
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤è¤êÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖB-Style µ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à ¥ì¥¤¥ó¡¦¥ß¥«¥à¥é ¥Ð¥ËーVer.¡×¡£¤½¤ÎºÌ¿§¸¶·¿¤¬¡¢Æ±¥Öー¥¹¤Ç½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤ä²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Öµ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ì¥¤¥ó¡¦¥ß¥«¥à¥é¤¬¡¢¥»¥¯¥·ー¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ÇºÆ¸½¡£¥ê¥¢¥ë¤Êºî¤ê¤ÎÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ä¡¢¤ª¤Ø¤½¼þ¤ê¤À¤±¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£
¤Ï¤Ë¤«¤ßÈà½÷ Ì½²Ã»©´õ ¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ëVer.
¡¡Hanabee¤«¤éÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Ï¤Ë¤«¤ßÈà½÷ Ì½²Ã»©´õ ¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ëVer.¡×¡£¤½¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï´Æ½¤Ãæ¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÈ¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤ª¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ôー¥¹¥Þー¥¯¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£°Ø»Ò¤ÎÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊºÌ¿§¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¿åÀ¡²Ú¼Â¤¬¡Ö¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ëVer.¡×¤ÇÈ¯ÇäºÑ¤À¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤È°ì½ï¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
(C)¤¢f¤í¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿Ìî³°³èÆ°°Ñ°÷²ñ
(C)µÌ¸ø»Ê¡¦¤Ä¤Ê¤³
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
(C)¥Ô¥í¿å/¤¹¤â¤Á/absolute