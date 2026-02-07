「生きててよかった」がんで胃の3分の2切除した宮迫博之の復帰を支えた“術後メシ”…「生涯で一番苦しかった」入院生活でよぎった有名チェーンのパスタの味

大病が発覚し大手術を行なっても、それを克服して元気いっぱいに活動する人は少なくない。彼、彼女たちはなぜ見事なカムバックを果たしたのか。その秘訣は“食”にあった。手術後に食した感動の味、“術後メシ”にスポットを当て、食と健康について考える当連載。お笑いタレントでYouTuberの宮迫博之氏も、がんで胃の3分の2を切除しながら、思い出深い、ある術後メシに救われた。〈前後編の前編〉

6年ぶりの人間ドックで初期がんと診断され…

今でこそチャンネル登録者数122万人を抱える人気YouTuberとして、日々、さまざまな企画に挑戦している宮迫さんだが、それも健康な体があってこそ。じつは彼は生存率が極めて低く、完治が非常に困難と言われる「スキルス胃がん」を患うも、“3つの幸運”が重なったことで生還していたのだ。

「はじまりは2012年11月上旬だったと思います。雨でドラマの撮影が2日間飛んでしまった。すごく忙しかったなかで急に連休ができて、何もすることがなかったんで人間ドックを受けてみることにしたんです」（宮迫さん。以下同）

当時42歳。人間ドックにはその6年ほど前に「ぐるぐるナインティナイン」の企画で受診し、健康そのものと診断されて以来だった。何か違和感など前兆はあったのだろうか。

「まったくないです。ただ、年齢も年齢でしたしね。それで、マネージャーに人間ドックの予約をしてもらったんですけど、手違いで胃カメラではなくバリウム検査になっていて……。

知識としてバリウムでは細かいことまでわからないことを知ってたんで、『胃カメラをやる気満々で来てるんです。最後まで待ちますから、なんとか受けさせてください』とお願いしました。そうしたら、その日のクリニックはとても混んでたんですが、ある先生が『アメトーーク！』のファンで、休憩なしで対応してくれることになったんです」

診断結果は書類で届くはずだったが、病院に呼び出されて明かされた病名は初期の胃がん。ただ、初期のため内視鏡で簡単に取り除けるという話だった。

人間ドックを受けたクリニックに紹介してもらった病院に向かっている途中、宮迫さんはふとあることを思い出す。

「『セカンドオピニオンが大事って聞いたな』と。それで、知り合いのお医者さんに電話で事情を説明したら、手術を受けようとしている病院はベッドが空いてないとオペが1～2ヶ月先延ばしになるということでした。

ドラマの撮影もあるし、それは困るからとその知人から別の先生を紹介してもらいました。それでその先生に胃の写真を見せたら、『これ、本当に初期がんって言われました？』とすごく表情が険しくなって……」

再検査をして、後日、医者から「“いいお話”と“悪いお話”、2つありますが、どちらから聞きますか？」と告げられる。

3つの幸運が救った宮迫の命

まず“悪い話”を選択した宮迫さんに下された診断結果は初期がんではなく、「スキルス胃がん」だった。非常に危険なタイプのがんで、もちろん内視鏡で取れるようなものではない。

「“スキルス胃がん＝死”というイメージだったんで、頭の中が真っ白になりました。椅子に座っているのに、世界が歪んで倒れそうになるくらい気が動転したのを覚えてます」

しかし、医師は続ける。

「『ただ、スキルス胃がんはこんなに早く見つかることはまずありません』と。僕の胃の写真には胃潰瘍の影があって、その中心につまようじの先でつけたような赤い点がありました。それがスキルス胃がんだったんです。

先生いわく、この段階でスキルス胃がんが見つかることはまずないということでした」

“サイレントキラー”の異名を持つスキルス胃がんは、表面に広がっていく通常の胃がんとは異なり、見つけづらい上にすさまじいスピードで胃の内部に進行していくのが特徴。発見時にはすでにリンパ節に転移していることが少なくなく、そうなると寛解は絶望的。宮迫さんのスキルス胃がんは幸いなことにまだごく初期段階だった。

「すぐに取りましょうということで、2週間もかからずオペができました。ただ、当初は胃の3分の1を摘出の予定だったのが、やはりスキルスは転移が怖いということで3分の2を摘出することになった。

術後も不安でしたよ。転移してたら終わり、最悪のケースが頭によぎってそれまでなかなか眠れない日々だったんでね。数日後の病理検査で再発なしという結果が出て、妻とふたりでホッとして気が抜けました」

ドラマの撮影が雨で中止にならなかったら、胃カメラにこだわらずバリウム検査のみで帰っていたら、セカンドオピニオンを受けていなかったら……3つの偶然のうち、ひとつでも欠けていたら…？

「たぶん半年で死んでたでしょうね。ただのラッキーですけど、そのラッキーには感謝してもしきれません」

とはいえ、術後は胃の3分の2を失っている状態。復食への道は簡単なものではなかった。

スキルス胃がんを克服した宮迫の“術後メシ”

「術後、2日間は鼻から管を入れた状態だから水を飲むことすらできない。息をするにも過呼吸になったときみたいな苦しさが延々と続くのが本当に辛くて……。

呼吸を楽にする麻酔は2時間おきにしか入れてもらえないから、次の麻酔の時間が待ち遠しくて時計ばっかり見てた。とはいえ、麻酔を入れても少しマシになるくらいだから、生涯であんなに苦しい思いをしたことはないですよ。3日目でようやく管が取れて息が普通にできるようになったときは、本当に天国でした」

術部の痛みはどうだったのか。

「腹腔鏡手術だからお年寄りとか腹筋が弱い人はあまり痛くならないみたいなんですけど、僕は運悪くその半年前くらいに『Tarzan』のダイエット企画で腹筋をバキバキにしてたからめっちゃ痛かった（笑）。

でも、お腹の痛みは慣れればなんとかなるんですよ。動けば動くほどよくなるというか。痛みに耐えて歩きまくってたら、術後5日目にはちょっと走れるくらいになってましたからね。『走っちゃダメ！』ってめっちゃ怒られるんですけど、早く復帰したいから誰もいない非常階段をこっそり駆け上がったりして」

医師も驚く回復力で1週間後にはすっかり元気。仕事に早く復帰したい宮迫さんは早期退院を直談判するも、奥さんから「世間を騒がせたのに仮病だと思われる」と説得され諦めるが、手術22日後には「アメトーーク!」年末スペシャルの収録に参加。再びフルスロットルで仕事にまい進できるようになった。

一方で、気になるのは食事面。胃の3分の2を失った影響はないのだろうか。

「術後数日は流動食でしたけど、問題なく復食できました。それでも普通、胃を切除すると食後にダンピング症候群（食べ物が胃にとどまらずに腸に流れ込む症状）で吐き気や頭痛、倦怠感が発生するらしいんですけど、僕はそれがまったくなかった。退院したその足で病院の裏にある定食屋でトンカツ定食を食べられたくらいでしたから（笑）」

ということは、宮迫さんの思い出の“術後メシ”はそのトンカツ……？

「いや、正直いうと僕、トンカツがあんまり好きじゃない。術後はダンピングが起こると聞いて、一度どんなものか体験しておくため思いついた一番重い食事がそれだったから。いわばチャレンジメニューですね。

僕の術後メシは『カプリチョーザ』というイタリアンの看板パスタ『トマトとニンニク』と『たっぷり野菜と挽き肉のミネストローネ』です」

カプリチョーザといえば、国内外に展開する芸能界でもファンの多い老舗イタリアンチェーンだ。

「僕はニンニクがすごく好き。だから、入院中はカプチョの『トマトとニンニク』のパスタの香りがずっと頭の中をよぎってたまらなかったですよ。

退院して数週間後にようやくカプチョに行けたときは『これだよ、これ！ 生きててよかった』とフォークが止まらなかったです。やっぱり健康に食事が取れるって本当に素晴らしいことだと、カプチョが改めて教えてくれましたね」

胃を失ったからこそわかる食事のありがたみ。宮迫さんは「僕ももう55歳、何があってもおかしくないから、好きなものは我慢せずに食べようと思ってます」と語る。

後編では、松本人志さんとの思い出も多い、宮迫さんのカプリチョーザ愛をたっぷり語ってもらった。

（後編に続く）

取材・文／武松佑季

撮影／下城英悟