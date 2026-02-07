ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÇÌ²¤ë½¬´·¡Ä¥Í¥ó¥È¥ì¤Ç¿Æ»Ò¤¬¾Ð´é¤Ë¡¡»Ò°é¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Ç¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¿²ÉÔÂ¡È¥¼¥í¡É¤Î°é»ù
»ä¤Ï¸½ºß£±ºÐ11¥ö·î¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò°é¤Æ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡Ö»Ò¶¡¤Î¿çÌ²¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¿çÌ²¤âºï¤é¤ì¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¤É¤³¤í¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤²È»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ºÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÎÞ°î¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÇÌ²¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡É
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²¤«¤»Êý¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ë½Ð°©¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼Á¤ä¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍý²ò¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¿·À¸»ù´ü¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤ê1¿Í¤Ç¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±ºÐ11¥ö·î¤Îº£¤Ç¤â¡¢Ìëµã¤¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ºËèÈÕ¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤¿¤ÀÃÎ¤ë¤³¤Èá¤Çµß¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÇº¤Þ¤º¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¤ÎÉ®¼Ô¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¡ØÆýÍÄ»ù¿çÌ²¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ù°¦ÇÈ¤¢¤ä¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
°¦ÇÈ¤µ¤ó¤Ï£²»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«NYºß½»¡£²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¿çÌ²²þÁ±Ë¡¤òÄó¾§¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Í¤ó¤Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Í¥ó¥È¥ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÇÌ²¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë³µÇ°¡É¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¤Ïº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¸²½¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°¦ÇÈ¤µ¤ó¤¬12Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°¦ÇÈ¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç²á¹ó¤Ê¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¡ÈµÔÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¡É¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Äø¤Î¸Â³¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¸¸å6¥ö·î¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÎÉÑÈË¤ÊÌëµã¤¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìë´Ö¼øÆý¤äÆüÃæ¤ËÎ¥Æý¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤½¤¦¡£
¿Æ¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÁ°¤ËÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¼«¿È¤â¤¢¤Î¤Þ¤Þ¿çÌ²²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¡ÖÆüËÜ¤Î¿²ÉÔÂ¥Þ¥Þ¤ò¥¼¥í¤Ë¡×¤È·Ç¤²¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤
Åö»þ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Î°¦ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±·îÎð»ù¤ò°é¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤¬½¸¤¦²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡ÖºòÌë¤Ï¥è¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤¨!? ²¿¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âì´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é3»þ´Ö»Ò¶¡¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï!?¤·¤«¤âÃÖ¤¤¤¿¤éµã¤«¤ì¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦´¶¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö²¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î!? ¥Þ¥Þ¤¬happy¤Ç¤Ê¤¤ã¡¢»Ò¶¡¤âhappy¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢à¥Ï¥Ã¥Ô¡¼á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÁ´¤¯Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¾®»ù²Ê¤Ç¤â¡Öº£¤¹¤°¿çÌ²²þÁ±¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿çÌ²¤ÎËÜ¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤ÈÌÜ¤«¤éÎÚ¡£°¦Ãå·ÁÀ®¤äÀº¿À¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤Ä¤Ä¡¢ÏÀÊ¸¤äËÜ¤òÆÉ¤ßµù¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤¿¡£
²¿¤è¤ê¤â¿çÌ²¡ª¤Ê¤¼¿²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤«
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï³Ø¤Ó¤äÄ©Àï¤Î°ÕÍß¤òÃ¥¤¤¡¢áòáû¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
³Î¤«¤ËÂç¿Í¤â¿²ÉÔÂ¤À¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÇ¾¤Ø¤Î±Æ¶Á¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ïµ²±¤ò»Ê¤ë³¤ÇÏ¤ò°à½Ì¤µ¤»µ²±ÎÏ¤ä³Ø½¬ÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë°ìÊý¡¢½Ï¿ç¤¹¤ë»Ò¤Ï³¤ÇÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢³Ø½¬¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ¬¤ÎÎÉ¤¤»Ò¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È·üÌ¿¤ËÃÎ°é¥«¡¼¥É¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÍÄ»ù¶µ¼¼¤ØÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡É½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¡É¤òÀ°¤¨¡¢º½¾ì¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Î²»À¼¤òÎ®¤¹Êý¤¬¡¢»Ò¶¡¤ÏÂô»³¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¿²¤ë»Ò¤Ï°é¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢°¦ÇÈ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢2ºÐ¤Ç¿çÌ²²þÁ±¤ò¤·¤¿»Ò¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¡ÖºÇ¶á¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¡¢°ÕÍßÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«¿È¤Î»Ò¤â¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤°¤º¤é¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿çÌ²¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬Ç¾¤â¿´¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡ÖÊÌÀ¤³¦¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
»Ò¶¡¤¬¿²¤Ê¤¤¡áÅöÁ³¿Æ¤â¿²¤é¤ì¤º¡¢È©¹Ó¤ì¡¦¥¤¥é¥¤¥é¤â¾·¤¯¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤âÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿Æ¤ò¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë°é¤Ä»Ò¶¡¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤Ê¤ÉÉé¤ÎÏ¢º¿¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤òË¸¤²¤ë¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ê¾õÂÖ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¿²¤ä¤¹¤¤¡É4¤Ä¤Î´Ä¶
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¿Æ¤â¡Ö¿çÌ²¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤ÏÆ±¤¸¡£ËÜÍè¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¡£ ¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÈÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¡É¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
·îÎð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤Éº£¤Î¾õÂÖ¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢²þÁ±¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡²¹ÅÙ
½ë¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÆýÍÄ»ùÆÍÁ³»à¾É¸õ·²¡ÊSIDS¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ìëµã¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
Å¬²¹¤ÎÌÜ°Â¤Ï20¡Á22¡î¡ÊÂç¿Í¤¬¾¯¤·È©´¨¤¤¤È´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¡Ë
È½ÃÇ´ð½à¤Ï´À¤ò¤«¤¯¤Î¤ÏNG¡£
¼êÂ¤ÏÎä¤¿¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªÊ¢¤äÇØÃæ¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Í×³ÎÇ§¡£
¢¸÷
Ä«¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢Ìë¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Ç¼×¸÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÆâ»þ·×¤¬À°¤¦¡£
£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó
¿²¤ëÁ°¤Î¼ê½ç¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Þ¥Þ°Ê³°¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¡£ËèÆüÆ±¤¸Î®¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÆþÌ²¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖºÇ¸å¤È·è¤á¤¿³¨ËÜ¤òÆÉ¤à⇨ ¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤ì⇨ ¿²¾²¤ËÃÖ¤¯¡×¤ä¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤È¿²¤ëÁ°ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÇOK¡£
¤¾ì½ê
2ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤¬ÍýÁÛÅª¡£Å¬ÅÙ¤Ê¶¹¤µ¤Ï»Ò¶¡¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¡Ö¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Æ»Ò¤Î½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤Ç°é»ù¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤ë»þ¤äÌ²¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡Ö¼«Ê¬¤¬Åº¤¤¿²¤äÊú¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡£
¥Í¥ó¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Æ¤Ï¤É¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢°¦ÇÈ¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¸µµ¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë³èÆ°»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£
¿çÌ²¤ÎÅÚÂæ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¿´¿È¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¿Æ¤Î°¦¾ð¡áºÇÂç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°¦ÇÈ¤µ¤ó¤¬¾ï¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ï¾Ð´é¤Î¥Þ¥Þ¤¬¹¥¤¡×¡£ ¿Æ»Ò¤Ç½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°é»ù¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
É®¼Ô¤Î»ä¤â¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿çÌ²¤âºï¤ê¤Ê¤¬¤éËèÆü°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²Ä°¦¤¤²æ¤¬»Ò¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¤Ï²æ¤¬»Ò¤Ø¤ÎÉ½¾ð¤äÀÜ¤·Êý¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Èº£´¶¤¸¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤òµß¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¿çÌ²¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë
°¦ÇÈ¤µ¤ó¤¬¿çÌ²²þÁ±¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¿ÍÀ¸¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ç´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¡¢¿çÌ²¤Ï¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Ç¤¡¢Ì´¤òÄÉ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤ÇÀÜ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ÆàÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®á¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¡£
°¦ÇÈ¤µ¤ó¤¬¿çÌ²¥³¥ó¥µ¥ë¤¹¤ëÁ°¸å¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Û¤ÉÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¬¡¢¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ä¤â¥Í¥ó¥È¥ì¤Î³µÇ°¤Ë½Ð°©¤ï¤º¿çÌ²¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£1Æü3¡Á4»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤«¤é¾Ð´é¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Æ¤â¤â¤Ã¤Èµ±¤±¤ëÌ¤Íè¤ò
»Ò°é¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼«Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤À¤È°¦ÇÈ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¿Æ¤â¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤â³ÎÊÝ¤·¡¢Ì´¤òÄÉ¤Ã¤¿¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¡¢¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤Èµ±¤±¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
°é»ù¤Ï¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£
É®¼Ô¤Î»ä¤âÆüËÜ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»Ò°é¤Æ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£