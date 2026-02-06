仕事部屋のドア前に置かれたベル。その存在と意味を理解し、自分なりのタイミングで使いこなすワンコの、“賢さ”と“愛らしさ”が話題になっています。

投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破。「お利口さん」「ほんと可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『チーン』とベルを鳴らせば、仕事中のパパが出てくると気付いた大型犬→完全に使いこなしてしまう光景】

状況把握中…？

YouTubeチャンネル「tsuki-dog-life」に投稿されたのは、保護犬「つき」ちゃんの賢すぎるお姿。つきちゃんはミックス犬の女の子で、真っ黒でツヤツヤな毛並みが美しいワンコ。この日はパパが仕事部屋へ向かう様子を、リビングからじっと見送っていたといいます。

パパがドアの向こうへ消えた後も、つきちゃんはその場を動かず伏せたまま。視線はドアの方へ向けられ、静かに様子をうかがっていたそうです。その佇まいからは、状況をしっかり理解しようとしているかのような印象も。

迷いなく向かったのは

しばらくすると、つきちゃんはゆっくりと立ち上がり、家の中を移動し始めたといいます。家族から「お父さんのところに行くの？」と声をかけられると一度振り返り、まるで意思を伝えるかのように廊下へ向かったのだとか。

階段を上り、向かった先はパパの仕事部屋のドアの前。そこに置かれたベルを見つけると、つきちゃんは前足を伸ばし、ためらうことなく「チーン」と鳴らしたといいます。その直後にドアを開けてもらうと、尻尾を揺らしながら慣れた様子で部屋の中へ。

パパへの一途な思い

部屋に入ると何をするわけでもなく、パパが座る足元でくるりと回り、静かに丸まったそう。その場所を選ぶ様子からは、安心できる居場所を心得ているようにも感じられ、何とも愛おしいです♡

さらに別の場面では、パパが洗面所にいたのにもかかわらず、ベルで呼ぶ姿も。パパは慌てて仕事部屋へ向かい、つきちゃんに会いに行くことになったそう。ベルを鳴らせば大好きなパパに会えるということを覚え、すっかり使いこなす様子は、多くの人に感心されたのでした。

投稿には「かわいさと行儀良さを兼ね備えた最強犬」「なんですか、この愛おしいやり取り♡」「賢いし、人の動きや言葉を理解している。」「なんて愛おしいの...」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「tsuki-dog-life」では、保護犬つきちゃんと家族との幸せな日常が発信されています。賢くて可愛いつきちゃんが気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「tsuki-dog-life」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。