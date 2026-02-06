SixTONESの髙地優吾とTEAM NACSの戸次重幸による番組『ワイルドトリッパー!! SEASON2』が、7月より配信される。

（関連：SixTONES 髙地優吾が持つ“現代にぴったり”のリーダーシップ 優しくまとめる新しい先輩像）

『ワイルドトリッパー!!』は、髙地が“過酷な旅で成長！”をコンセプトに、後輩ジュニアと北海道横断をしながら様々なミッションに挑んだリアルドキュメント旅番組。このたびシーズン2の制作が決定し、シーズン1に引き続き、Prime Videoにて配信予定だ。

前回、極寒の北海道で過酷ミッションを成し遂げた髙地だったが、「もっと過酷で良い！」と発言。そのためシーズン2ではミッション難易度をさらに上げ、旅のルールも変更。移動距離もより長くなったため、資金的にも時間的にもより過酷なものとなっている。今回のミッションは『九州7県制覇』。九州本土最南端である鹿児島から長崎まで、約1000km以上のワイルドトリップに挑む。

シーズン1に続き、戸次とのタッグも健在。髙地と共に旅をするジュニアトリッパーには、菅田琳寧、元木湧、松尾龍、大西風雅、真弓孟之、千井野空翔、竹村実悟が決定した。過酷な状況で絆を深める彼らたちを戸次が叱咤激励しながら見守る。

（文=リアルサウンド編集部）