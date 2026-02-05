りんごの中から可愛いねこが登場　芸人・たなかひかる最新絵本『ねこいる！いる！』

たなかひかる『ねこいる！いる！』（ポプラ社）が2026年2月4日に発売された。

【写真】『ねこいる！いる！』を試し読み

M-1準決勝進出のお笑い芸人でありながら『ぱんつさん』（第25回日本絵本賞受賞）『ねこいる』（MOE絵本屋さん大賞2022）『すしん』（MOE絵本屋さん大賞2023）『そそそそ』（MOE絵本屋さん大賞2024）など、手がけた絵本が次々と絵本賞を受賞する異例の絵本作家・たなかひかる。

本作はシリーズ累計発行部数20万部を越える『ねこいる！』の第2弾となる作品。長年ねこがいるかいないかを追求し続けた、たなかひかるが描く本作には様々なシチュエーションに、個性豊かなねこが登場する。

フリップ芸のようでありながら、自由な絵本表現のなかで「おもしろさ」の余白をあえて残すことで、親子のコミュニケーションのきっかけとなることを目指したという本書。ポプラ社による「ねこいる」特設ページが開設されており、シリーズに関するニュースやギャラリーページ、グッズやイベント情報などが掲載されている。加えて「そのページにも全力のねこ！ ネコ！ 猫！」といった、書店員による作品のおすすめポイントが語られたコメントも掲載中だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）