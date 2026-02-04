可愛い妹のために『マッサージ』の施術をおこなうお兄ちゃん猫。愛情が溢れるような圧強めのマッサージに妹猫の表情は…！？ふたりの絆の深さが伺える様子にほっこり癒される人が続出しています。投稿には、記事執筆時点で、13.5万回再生を突破し「私もくらいたい」「痛気持ちよさそう」といった声が寄せられています。

【動画：妹猫に『圧強めなマッサージ』を兄猫がした結果…「私もしてほしいｗ」「なんとも幸せそう」ほっこりする『可愛らしい光景』】

圧も愛情も強め

Instagramアカウント「pocke.213」に投稿されたのは、鼻ぺちゃ猫『ポッケ』くんが施術する『ニット』ちゃんへの愛情たっぷり『マッサージ』の様子です。この日、ニットちゃんがのんびりと横になって寛いでいる後ろで…。

一生懸命ニットちゃんの身体をマッサージするポッケくんの姿があったとか。両手（前足）と後足を使ってニットちゃんの首や背中をグイグイと指圧していたそうです。こちらのマッサージ師さん、強めの指圧のようです。

施術中にレベルアップ

スタート直後は、とにかく四本の足を懸命に使って力強く揉んでいたようですが…どうやらミスをすることも多め。艶々で柔らかな毛質に足を滑らせる瞬間もあったとか。それでも可愛い妹のため一生懸命なポッケくん。

すると徐々にコツを掴んできたようで…後足をストッパーのように使い、身体を支えながら前足を中心にしたマッサージへとシフトチェンジ。そのお陰でしょうか、力の入り方が安定し、動きにも余裕が生まれたように感じます。

最後はゴッドハンドで

施術を受けているニットちゃんはというと、終始目を瞑り…その表情は『至福の時』？それとも『我慢』？何ともいえない表情をしていたといいます。逃げていかないということはきっと『至福の時』なのでしょう。

そして、マッサージ終盤。なんと！ゆっくりと手のひらで首を掴むように揉みほぐすゴッドハンドを披露したとか。これはとても気持ちが良さそうです。完全に熟練されたマッサージ師のようなポッケくんなのでした。

投稿には、「首グイグイされてるのが可愛い」「たしかに気持ちよさそう(笑)」「強めの愛♥かわいいです」「可愛いすぎて朝から笑いが止まらない 凄いコンビ」「なんとも幸せそうなお顔」「マッサージなのか、蹴りなのか♥私にも、やっていただきたい」「どっちもいい、感じかな？笑笑」「強めで足がツルっと滑って、ニットちゃんもなんとなく耐えてる感が好き」などのコメントと共にいいね件数が1.3万件を超える大反響となっています。

この他にも、Instagramアカウント「pocke.213」には、なかよしきょうだいの楽しい生活の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pocke.213」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。