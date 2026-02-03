【「月マガ基地」3周年記念キャンペーン】 2月3日～ 開催

講談社は、月刊マガジン編集部のWebコミック配信サイト「月マガ基地」の3周年を記念して連載作品を無料公開する記念キャンペーンを2月3日より開催する。

最新話以外全話無料「卒業アルバムの彼女たち」

「卒業アルバムの彼女たち」を読む

作：伸びた髪/三河ごーすと

公開期間：2月3日～2月6日11時59分

【あらすじ】

思い出になったはずの恋が、全部まとめて動き出す！！映画が趣味の叶江廻（かなえめぐる）は、小中高それぞれで、恋の気配にめぐり逢うも、何もできなかった…！時は過ぎ……大学で出会った大塚大空に恋をした廻。一歩踏み出そうと、彼女が立ち上げる映画サークルに参加を決意した！だがそこで、小中高の思い出となっていた女子３人と運命的な再会を果たしーーー！？恋愛フラグ大回収ラブコメディ！

6話分無料「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」

「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」を読む

作：業務用餅/六志麻あさ/kisui

公開期間：2月6日～2月12日

【あらすじ】

魔力を使い武器や防具を強化する強化魔術師レインは、ある日ギルド内の全ての武器防具が十分強くなったという理由で所属ギルドから追放されてしまう。あまりの理不尽な仕打ちに、レインはこれまで強化していた魔力を返してもらうことにした。これまで様々な装備に付与してきた膨大な魔力。とりあえず適当な銅の剣に付与したら、強化ポイント＋１００００のチート装備が誕生してしまい！？戦闘経験ゼロの魔術師が、どんなものでもチート装備にできる魔法で新たな冒険者ライフを気ままに生きることに！！

4巻分無料「世界最強の魔女、始めました」

「世界最強の魔女、始めました」を読む

作：坂木持丸/riritto/戸賀環

公開期間：2月6日～2月12日

【あらすじ】

「…攻略うぃき？」――最弱クラスのスキルを発現してしまい追放された少女・ローナ。しかしそのスキルの正体は、この世界の『攻略サイト』を見ることができるＳＳＳランクのチートスキル【インターネット】だった！ ①冒険開始→②即・最強武器発見→③世界を混乱に陥れる最強少女に……。ローナは言う。「私はただ、平和に自由に生きたいだけなのにいぃ……！」

10話無料「無敗のふたり」

「無敗のふたり」を読む

作：遠藤浩輝

公開期間：2月10日～2月16日

【あらすじ】

格闘技をこよなく愛する青年・三島ユタカ。目はいいけれど体が弱いユタカは、ジムに出没する天才セコンド・外山晃一郎に、自分のセコンドになって欲しいと頼む。外山は、組んだ人間を誰でも勝たせてしまう天才トレーナーであり、金に五月蠅く、そしてアル中であった。「無敗」の戦績で国内最強になる事こそ、MMA(総合格闘技)の頂点への最速ルート……異色の超王道格闘漫画！

1巻無料「傷口と包帯」

「傷口と包帯」を読む

作：七井海星

公開期間：2月17日～2月23日

【あらすじ】

SNSで共感とざわつきで満たした注目の読み切り作が、ついに連載化！関東一円を占めるヤクザの親分の娘の世話係を言い渡された若頭・切谷。しかし、そのお嬢様にはある特殊な性癖があって…

死の婚活編（21話～28話）無料「罪と罰のスピカ」

「罪と罰のスピカ」を読む

作：井龍一/瀬尾知汐

公開期間：3月3日～3月9日

【あらすじ】

心が読める殺人鬼殺しJK・スピカの次の標的は男を手玉に取る美女殺人鬼！

殺人鬼に憧れる高校生・十秤天真は、3人の夫を殺害した罪で獄中生活を送る”毒姫”こと野菅瑠姫愛と面会を繰り返す。大人の魅力に十秤の恋心は加速するばかり！さらに、瑠姫愛から「結婚」を提案されて…。このままじゃ十秤も殺される！？

都麦澄光は、同級生を守るため動き出す。心を読む能力を使えない獄中の殺人鬼をどうやって断罪するのか──。

「月マガ基地」3周年記念「#月マガ基地の推しは」キャンペーンを開催

月マガ基地3周年を記念して、大人気「チート付与」のオリジナルステッカーを100名に、オリジナルQUOカードが10名に当たるキャンペーンがXとInstagramで開催される。

「月マガ基地」公式Xアカウントをフォローして、「#月マガ基地の推しは」の付いたキャンペーン投稿をリポストするか、「月刊少年マガジン」公式アカウントをフォローし、「#月マガ基地の推しは」のついたキャンペーン投稿に「月マガ基地の推し作品」と「感想・応援など」をコメントする。

応募締め切り：3月9日23時59分

□「月マガ基地」公式Xアカウント

※応募締め切り後、厳正なる抽選のうえ、当選者の方にはDMにてご連絡いたします。