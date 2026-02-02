41万回以上視聴されているのは、小さかった猫と男の子の4年後の姿。変わらない絆が伝わる投稿には「お互い大好きなのが動画みても伝わる！」「変わらぬふたりの愛が嬉しい」と、思わずほっこりした視聴者からのコメントが集まっています。

【動画：小さな男の子に抱っこされる子猫→4年後…とんでもなく尊い『ビフォーアフター』】

4年前のにぃにとぽんずちゃん

Instagramアカウント「ぽんず」に投稿されたのは、ハチワレのぽんずちゃんが“にぃに”こと投稿主さんの息子さんに抱っこされているときの様子。にぃには優しく抱きしめるようにぽんずちゃんを抱っこしていたといいます。

まだ小さかったぽんずちゃんは、にぃにの腕にしがみつくようにして抱っこされていたそう。そして「大好き」を伝えるかのように上を向き、にぃにに顔を寄せたそうです。ぽんずちゃんは保護猫だったそうですが、早くからにぃにを信頼していたようですね。

現在のにぃにとぽんずちゃんは？

4年後の現在は、もちろんにぃにもぽんずちゃんも大きく成長。ふたりとも4年前よりもぐんとからだが大きくなったそうです。メガネをかけ、すっかり凛々しくなったにぃには、立ったままぽんずちゃんを抱っこできるまでに成長したとのことです。

もちろん、仲の良さも、お互いへの信頼感も、愛情も変わらず。むしろすべてが増しているといいます。にぃにはぽんずちゃんの背中を優しくトントンし、ぽんずちゃんはにぃにの顔を舐め、お互いに惜しみなく愛情を表現していたそうですよ。

自他ともに認める「お兄ちゃん」に

ぽんずちゃんは、きょうだい猫とともに捨てられていたところを保護された子なのだそう。ぽんずちゃんを見たにぃには「ぼくがお兄ちゃんになる」と宣言し、その言葉どおり懸命にお世話をし、一緒に遊び、あっという間に信頼関係を築いたのだといいます。

にぃにのことが大好きなぽんずちゃんですが、どうやらパパさんにだけは塩対応のようです。パパさんに抱っこされるとスン…とした顔になり、文句を言うように鳴くのだそうですよ。パパさんがにぃにほどの信頼を得るのは難しいかもしれませんね。

にぃにとぽんずちゃんの成長を見守る視聴者からは、「どちらも成長したねぇホロリ」「勝手に親戚の叔母さん気分なる」「孫見てる感覚」などのコメントも。親戚気分になってしまう視聴者が続出していました！

Instagramアカウント「ぽんず」には、にぃにとぽんずちゃんの仲睦まじい様子や、ぽんずちゃんがパパさんにだけ見せるツンデレの表情などが投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぽんず」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。