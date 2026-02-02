日本サッカーJ「百年構想リーグ」が開幕することを記念して、「LINEマンガ」アプリにて「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」が開始された。第1弾として『キャプテン翼』（高橋陽一／集英社）の全話無料キャンペーンが2月1日（日）から7日（土）までの1週間限定で行われている。

【画像】『キャプ翼』『ブルーロック』『アオアシ』 Jリーグとのコラボアイテム

Jリーグは、2026年2月6日（金）に開幕する明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの開催を記念し、開幕期の対象試合においてクラブごとにデザインされた特製ブランケット（全クラブ60種類+Jリーグ版1種類の計61種類）合計76万枚を来場者にプレゼントすることを発表している。

ブランケットのデザインには、日本が世界に誇るサッカーマンガ『キャプテン翼』をはじめ、近年国内外で絶大な人気を誇る『ブルーロック』（金城宗幸・ノ村優介／講談社）『アオアシ』（小林有吾／小学館）の3つの作品とのコラボレーションが実現。現在の春秋制（2-3月開幕・11-12月閉幕）から欧州の主要リーグ同様の秋春制（8月開幕・翌年6月閉幕）へ、シーズン移行という大きな転換点を経て、Ｊリーグが今後さらに成長し世界を驚かせるという意思を3作品の主人公を通じて発信された。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で10,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンも実施されている。Jリーグ公式Xアカウントと「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、「LINEマンガ」公式Xの該当ポストをリポスト応募完了。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントを確認しよう。

更に第2弾として、2月6日（金）から2月19日（木）までの14日間『ブルーロック』が初の50話無料キャンペーン、第3弾として2月16日（月）から3月1日（日）までの14日間『アオアシ』の132話無料キャンペーンが開催される。明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕と合わせて、『キャプテン翼』『ブルーロック』『アオアシ』らレジェンドサッカーマンガも楽しもう。

（文=リアルサウンド ブック編集部）