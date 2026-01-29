人気声優の上坂すみれさん（34）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。人気声優の小倉唯さん（30）とのツーショットを披露した。

「唯ちゃんが来てくれたのですよ〜！」

上坂さんは「公開録音イベント、ありがとうございました〜っ！」と感謝の気持ちを伝えながら、「昼の部では小倉唯様こと唯ちゃんが来てくれたのですよ〜！」と紹介。「ああっ私の愛する妹（主張）〜〜！！」とおどけてみせた。

2人でのトークは「とてもとても楽しかったです！」とのことで、「また2人のイベントやりたいなぁ〜」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された8枚目の写真では、上坂さんは淡いブルーのロングワンピースを着用。小倉さんは花柄のロングワンピースを着用。体を寄せ合い笑顔の2ショットを披露していた。9枚目では、ハグし合う姿をみせていた。10枚目では、顔を寄せ合うアップショットを披露していた。

この投稿には、「この2ショット最高です」「目の保養です」「可愛すぎる！！！」「どちらも推しです！最高」「黄金コンビ」といったコメントが寄せられていた。