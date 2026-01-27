中村仁美「3人目は楽勝でしょ？」と言われるけど…三兄弟を14年間育てみて痛感した難しさ

さまぁ〜ずの大竹一樹さんとの結婚後、母として、妻として、そして一人の女性として、感じたこと、考えたことを、フリーアナウンサー中村仁美さんならではの目線で綴るFRaU Web連載「騒がしくも愛おしい日々」（隔月更新）。

あっという間に三男くんも今年の春から幼稚園に！ 周囲からは「3人目は楽勝でしょ？」と声をかけられることもあると言いますが、それに対して中村さんが思うこととは？ 母になり14年の時を経て「今なら理解できる」と気づいたこと、じゃれあう3人を見て思い巡らせたことなどについても綴っていただきました。

春から三男もいよいよ小学生に！

遅ればせながら、明けまして、おめでとうございます。

今年も隔月になりますが、お時間あります時に、ごゆるりとお読み頂ければ。

冬休みもとっくに終わり、すでに慌ただしい日々ですね。

早速年明けから、習い事の時間を間違えたり、子供の持ち物の最終確認ができず、忘れ物をさせてしまったり……。

“家事も育児も、完璧なんて無理だ！”と、3人目出産後から色々手放してみたら、良くも悪くも、それくらいの事では心揺れ動かなくなりました。

“命に関わることじゃないんだから、まあ、いっか”

そんな中、先日、仕事現場で産後3ヵ月の新米ママさんにお会いしました。

全力で子育てに向き合っている姿が尊すぎて、話を聞いているだけで胸がキュッとします。

初めて胸に抱く、儚くも、ずっしりと重いその命に、“まあ、いっか”だなんて、決して思えなかったあの頃。

今はこんな私にも、そんな時があったなあ、と。

母になり14年。

周囲の方々には、3人目は楽勝でしょ？と、よく言われます。

事実、家事の手抜きは加速度的に進行中ですが、自分なりの子育てが、なんとなくでも見つかったのか？ 子育ての手ごたえはあるのか？ と言われたら、そんな事は全くなく、子供が大きくなればなるほど、1人目、2人目、3人目…子供の数だけ悩みは増え、正解を探し続ける日々です。

答えは見つからずとも、子供たちは容赦なく大きくなっていき、春から三男はいよいよ小学生になってしまいます。

あしかけ9年通った幼稚園は、長い長いと思っていたのに、残すところ2ヵ月となりました。

子供それぞれの性格によって全然違う！

そろそろ小学校入学準備を、と思っているのですが……

ランドセル等、こちらが揃えなくてはいけない学用品の準備は、子供が喜ぶことと親の労力が比例しないことを、長男・次男で学習し、これまでより省エネで、と思っています。

問題は、小学生になったら、こんな習い事をスタートさせたいな、とか、ひらがなを入学前にある程度覚えさせたいな、とか、生活・学習面においての準備です。

東京に住み、周囲の話を聞いていると、早めに準備するほうが親としては安心ですが、子供のタイミングと合わないと、親子共々地獄をみます。

それこそ、上にお兄ちゃんが2人もいるのだから、3人目はそのあたりもバッチリでしょ!? と、思われがちなんですが……。

次男が小学生になってから度々ぶち当たっているのが、我が家では、長男の経験が次男にはほとんど生かされないという事。

長男がこれで大丈夫だったから、と、同じ環境、同じやり方で次男にアプローチしても、長男と同じような結果にはほぼなりません。

加えて長男は、THE・長男気質で、当時は気が付きませんでしたが、今から思えば、あまり大人の手を煩わせない、優等生街道を歩いてきたよう。

そんな長男が“普通”だと思っていたので、THE・小学生男児！の次男に余計イライラしてしまうのです。

それでも、学習面でも、生活面でも、長男に比べ多くは望まず、必要最低限のことを、と、ハードルをかなり下げているつもりですが、そのレベルにも到底達することができない（子供に結果を望んではいけないのでしょうが……）。

勿論、次男は次男で良いところは沢山あって、長男にはない、コミュニケーション能力とか、拘りゆえの意思の強さとか、成績表からは分からない、一部の非認知能力においてはかなり良い線をいっているのでは？と、親バカですが思っています。

ただ、どうしても、分かりやすいテストの数字や成績表の評価、加えて字の汚さが物語る、生活全般における粗雑さが、春から小学校5年生になるというのに、何度言っても改善されず、心配になる。

そうすると、家にいる間、次男は常に私や夫に叱られることに。

叱られるたびに饒舌に言い訳をし、憎まれ口とともに一切反省の色をみせないものだから、また余計に叱られる。

負のループ。

“ああ、これではいけない”と、我に返り、

“この子には、長男と同じ、このアプローチではダメなんだ！ えっと、じゃあ、どうすればいいんだ？“

親が用意する環境、手のかけ具合、手を放し始める時期など、全てのタイミングは一律年齢や学年で語れるものではないようで、子供それぞれの性格によって、最適なタイミング・やり方は違う！ と、ここ数年痛感しています。

じゃれあう3人を見て、思い巡らせたこと

という訳で、恐らく、長男・次男のやり方が、三男に通用するわけではないのが我が家。比較対象がいることで、より問題が難しくなることもあるようです。

加えて、私も歳を重ね、環境も大きく変わり、やりたくても、これまでと同じようにはできません。それでも、小学生になるということは、ただ抱きしめていればいいだけの年齢は卒業です。

3人とも、それぞれ違う未来にむかっているのだから、そもそも同じやり方が通用しなくて当たり前なのですが、まだ次男との最適な向き合い方が見つかっていないのに、新たに三男との向き合い方を探す日々が始まるだなんて……

ひとまず、嵐の前、今年の冬休みはのんびりするぞ！ と、旅行先で、三男を抱っこしながらプールの中をぐるぐる回っていると、ふいに、この浮力の中での抱っこの感触も最後かな？ 来年はないかな？……と、切なくなり、抱きしめる腕に力が入りました。

家族連れが多い場所だったので、プールサイドでは、おしゃぶりをしている赤ちゃんや、まだヨチヨチ歩きの小さな子が。泣いたり、駄々をこねたり、抱っこしてもらっている表情を見ていると、懐かしさとともに、ああ、今は甘えたいのね、パパじゃなくて、ママにここにいて欲しいんだよね、とか……。

まだ話もできない息子達が何を考えているかなんて、当時は全然分からなかったのに、今ならなんとなく理解できるのです。

三兄弟がプールで楽しそうにじゃれあっている姿を見て、それぞれの色々な日々を思い出し、なんであの時叱っちゃったんだろ、なんであの時分かってあげられなかったんだろう、と、またしても、もう引き返すことのできない日々に思いを巡らせます。

がむしゃらに進んできたけど、これまでのやり方は正解だったのか？？

いつもの自己嫌悪＆反省モードに……。

そして、深く深く落ちた後、最後はいつもこう思うのです。

恐らく、子育ての正解なんて、ない。

親でいる以上、私はずっと探し続けるのだろう。

長男は中2で、だいぶ手が離れてきましたが、三男はまだまだこれからです。

先は長い。

私だって、そろそろ更年期を考えなきゃいけないし、体力は夫婦で落ちる一方。

でも。でもです。

三兄弟のその先には、3つのピカピカの未来が待っています。

私が歩まなかった・歩めなかった、3つの人生を、横で味わえるのが、親の特権です。

3人が、私達をそれぞれどんな未来に連れて行ってくれるのか？

3つの未来が、より輝くように。

うん、まだまだ頑張らなくてはいけない！

ママ友に聞いた、体にいいサプリを携帯画面でポチっ。

そんな、2026年のはじまり。

みなさんにとって、素敵な一年になりますように！

今年も宜しくお願いします。

