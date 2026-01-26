第５１回衆院選は２７日公示され、２月８日の投開票に向けて１２日間の選挙戦に入る。

これに先立ち、与野党７党首らによる討論会が２６日、東京都千代田区の日本記者クラブで行われ、経済政策や外交・安全保障などを巡って論戦が交わされた。高市首相（自民党総裁）は「『責任ある積極財政』への大転換」の必要性を訴えた。

首相は討論会で、「財政の持続可能性に十分配慮している」とした上で、成長戦略の柱に位置づける「危機管理投資」や「成長投資」を推進する考えを強調した。衆院解散に伴って予算審議が大幅に遅れることについては、昨年１２月に成立した２０２５年度補正予算を踏まえ、「十分な経済対策に目星をつけた上での解散だ」と説明した。

首相は、食料品を対象とした２年間限定の消費税率ゼロに関し、２６年度中に実現を図る意向を示した。超党派による「国民会議」で制度設計を進めるとし、「夏までに結論を出してもらえたら、（秋の）臨時国会に税法を提出できる」と述べた。

衆院選の目標については、首相は与党で過半数を目指すことを重ねて表明し、実現できなければ「即刻退陣する」と断言した。

関係が悪化している中国への対応についても議論が交わされた。首相は「直接の対話の可能性も含めて考えたい」と述べ、中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談に意欲を示した。

国民民主党の連立参加を巡り、首相は「（政策の）親和性は高い。可能性は追求したい」と語った。一方、国民民主の玉木代表は、昨年１２月に首相と合意した２６年度予算案の今年度内の成立が困難になったと指摘し、「信頼関係は揺らいでいる」と述べた。

日本維新の会の藤田文武共同代表は、自民との「閣内協力」の可能性について問われ、慎重に見極める考えを示した。

中道改革連合の政策に対する質問も相次いだ。野田共同代表は、沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を名護市辺野古に移設する政府計画に関し、衆院選後に党の見解をまとめる考えを示しているが、この日の討論会でも「現実的に対応したい」と述べるにとどめた。エネルギー政策では、党として原子力発電所の新増設を認めない立場を明らかにした。

討論会にはこのほか、参政党の神谷代表、共産党の田村委員長、れいわ新選組の大石晃子共同代表が参加した。減税ゆうこくの原口共同代表、日本保守党の百田代表、社民党の福島党首、チームみらいの安野党首は動画で政策を訴えた。