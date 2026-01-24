サービス精神旺盛なゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で222万5000回再生を突破し、「アイドルやんw」「寄り道しすぎで可愛い」「なんて幸せな時間なの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬が『結婚式のリングドッグ』を務めた結果→もはやアイドル？微笑ましいファンサ】

結婚式のリングドッグを務めたら…

TikTokアカウント「30200491825pito」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ベル』ちゃんとの楽しい毎日を紹介しています。ベルちゃんは、人懐こくて遊び好きな性格なのだそう。夜はみんなで寝たがるというほど、人間が大好きなわんこだといいます。

そんなベルちゃんが、なんとリングドッグを任されることに！！投稿主さんのお姉ちゃんの結婚式で、指輪を届ける係を務めたそうです。

結婚式当日、扉が開かれると…。ベルちゃんは、満面の笑みで入場♪まるでゲストにお礼を言っているかのように、ひとりひとりに挨拶しながらバージンロードを歩いたのでした。

微笑ましいファンサにホッコリ♡

ニコニコ笑顔で招待客にタッチする姿は、まるでアイドルのよう。あまりにもサービス精神旺盛な対応に、式場は笑顔で溢れたといいます。

丁寧に挨拶を済ませたベルちゃんは、やっとのことで新郎新婦の元へ。リングを落とすこともなく、しっかりと指輪を届けたのでした。

ベルちゃんの幸せそうな笑顔が、和やかなムードの演出に一役買ったことでしょうね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「みんなに愛想振り撒いてて可愛いw」「ゴールデンって本当に愛らしい」「ゴールデンが歩いてくる挙式行きたい！！」など沢山の反響がありました。ベルちゃんの社交的な性格が、最大限に活かされたお仕事でした♡

投稿主さんの結婚式でも…

実は、お姉ちゃんの結婚式の2週間後、投稿主さんも式を挙げたのだそう。ベルちゃんは、投稿主さんの結婚式でもリングドッグとして活躍したといいます。

入場した途端、笑顔でファンサービスをこなしていったというベルちゃん。嬉しくて小走りになってしまうほど、ベルちゃん自身が楽しんでいたそうです。

投稿主さんの元に辿り着いたあとも、後ろを振り返って招待客を楽しませたというベルちゃんなのでした。

TikTokアカウント「30200491825pito」には、ベルちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「30200491825pito」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。