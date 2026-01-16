¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡©¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É»È¤¨¤ë100¶Ñ¥­¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¶Ì¾Æ¤­¤ò¤¯¤Þ¤Î·Á¤Ë¾Æ¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂçËþÂ­¡£¤Þ¤¿¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÄ´Íý¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¢ö

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¾¦ÉÊ¾ðÊó

¾¦ÉÊÌ¾¡§¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê¤¯¤Þ¡¢2¸Ä¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§2¸Ä
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4550480797175

²Ä°¦¤¤¤Î¤ß¤Ã¤±¡Á♡¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É»È¤¨¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯

¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤Þ¤Î·Á¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤­¤¬¾Æ¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê¤¯¤Þ¡¢2¸Ä¡Ë¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï2¸ÄÆþ¤ê¤Ç¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£

ºà¼Á¤Ï¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥´¥à¡£»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ëÆÍµ¯¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®»È¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö

¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥óµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡ª¡©¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê¤¯¤Þ¡¢2¸Ä¡Ë¡Ù

»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¾è¤»¡¢Íñ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ´Íý¤¹¤ë¤À¤±¡£Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢·¿¤¬ÏÄ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÃÖ¤¯¤ÈÍñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¾è¤»¤ëÁ°¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Íñ¤ÎÏ³¤ì¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¤è¤ê¥­¥ì¥¤¤Ê·Á¤ÎÌÜ¶Ì¾Æ¤­¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

·¿¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¸Ç¤Þ¤ê¤­¤ëÁ°¤Ë¤ªÈ¤¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é·¿¤ò³°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ï¤¬¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¹âÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

À¹¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¡£¤ªÅ¹¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçËþÂ­¤Ç¤¹¡£¼«¿æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥ê¥ó¥°¡Ê¤¯¤Þ¡¢2¸Ä¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤­¤ò¾Æ¤¯ºÝ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÇò¿È¤¬¹­¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÂ¾¤Î¿©ºà¤òÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÀ°¤¨¤ëÂ¾¡¢Ä´Íý¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¢¨µ­»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2026Ç¯1·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£