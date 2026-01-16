¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬Å¸³«¤«¥°¥ìー¥¹¤Ï¥Û¥éー¤ËÆÃ²½¤·¥ì¥ª¥ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ
¡Ú¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Û 2·î27Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§8,990±ß～
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢2·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PCÍÑ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î°ã¤¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¥°¥ìー¥¹¤È¥ì¥ª¥ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ìー¥¹¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É RE:2¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É 7¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥éー¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Î¥ì¥ª¥ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¤ò¥×¥ì¥¤¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÚBIOHAZARD Showcase | 2026.1.16¡Û
(C)CAPCOM