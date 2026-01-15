¥Õ¥¸¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×º£½Õ¤Ë½ªÎ»¡¡¿Íµ¤Çî¤¹¤â19Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡¸åÏÈ¤Ï2»þ´Ö¤Î¿·¾ðÊóÈÖÁÈ¡¡»Ê²ñ¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤¬º£½Õ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈÖÁÈ¤Î¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤âÆ±»þ´ü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢Î¾ÈÖÁÈ¤Î2»þ´ÖÏÈ¤Ç¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬Ã´Åö¡£ÆüÍËÄ«¤ÎÌ±Êü³Æ¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈÀïÁè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤Ï2007Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í3¿Í¤ò¾·¤¯¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¶áÇ¯¤Ï»ëÄ°Î¨¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢19Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡Ä¡×¤Ï19Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â»ëÄ°Î¨¤ÏÄãÌÂ¤·¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾ÈÖÁÈ¤Î¸åÏÈ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢Ã«¸¶¤Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ï3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜ»æ¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¡£Á°¿È¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤â´Þ¤á¤ë¤È5Ç¯´Ö¡¢Ê¿ÆüÄ«¤Î´é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½Õ¤«¤é¤Ï¡ÈÆüÍËÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÏÈ¤Ï¸½ºß¡¢³Æ¶É¤¬¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÏTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬11¡¦9¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Î10¡¦0¡ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î7¡¦0¡ó¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Õ¥¸¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤¬2¡¦5¡ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡Ä¡×¤¬3¡¦0¡ó¤ÈÌ±Êü¤Ç¤Ï4°Ì¡£¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤Ã«¸¶¤µ¤ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªÆ±¶É¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö²þÊÔ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£