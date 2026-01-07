方や稽古不足を指摘され、方やケガの影響が--。

ウクライナ出身力士 安青錦がすべてを語った…単身来日して3年、新入幕で敢闘賞

5日に行われた大相撲の横綱審議委員会の稽古総見。見守った八角理事長（元横綱北勝海）は、横綱大の里（25）と新大関の安青錦（21）、2人の力士について不安を口にした。

15番取って終盤にバテ気味だった安青錦については、「スタミナ不足。上を目指すなら、（普段から）もっと番数をこなさないとダメ」と、ピシャリ。

小結以下と11番取った大の里には「まだ試しながらやっている」と首をひねり、昨年11月場所で負傷した左肩についても指摘。「時間的に足りない気がする」と、1月場所（11日初日）は本調子で迎えられないと予想した。

いずれも最注目の2人への厳しい指摘。角界OBは「2人とも本気は出していないでしょうけど……」と、こう続ける。

「稽古総見は横審へのお披露目イベントのようなもの。本場所まで1週間とはいえ、『まだ幕内勢とバンバンやって追い込む時期ではない』と考える力士も近年は少なくない。稽古総見では本気を出さず、適度に流すだけという力士も増えている。それを考えると、安青錦よりもやはり、負傷を抱える大の里が気がかりです」

大の里は11月場所の千秋楽を「左肩鎖関節脱臼」で休場。本人は「もう大丈夫」と話しているものの、八角理事長は「まだ怖さがあるのではないか」とも語っていた。大の里は左おっつけが武器。左肩の状態が、本場所の成績を左右すると言っても過言ではない。

「もし、回復が遅れているとすれば、安青錦に追い風ではないか。これまでは立ち合いで大の里になすすべなく吹っ飛ばされ、0勝3敗。もちろん、新大関の重圧を跳ねのけることが前提となるが、それでも天敵が万全でなければチャンスが増えるのも確かです」（前出のOB）

多くの横綱、大関経験者が新大関場所で苦戦しており、直近で優勝したのは2006年5月場所の白鵬が最後。千代の富士や貴乃花、朝青龍といった歴代の名横綱でさえ、2ケタ勝利が精一杯だった。地位に伴う責任や重圧で、慣れないうちは本領を発揮できないというのがその理由だという。

新入幕以来、毎場所11勝以上上げている安青錦。新大関場所でも安定感を見せられるか。

日刊ゲンダイは安青錦に新春直撃インタビューを実施。現状や今後の課題、ドイツで暮らす家族、課題とされる増量計画についてざっくばらんに語ってもらった。

