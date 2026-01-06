テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で引退した棚橋弘至とのツーショットを公開した。

三谷アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「棚橋弘至選手の引退試合。ずっとこの日が来なければいいのにと思っていた日。それが昨日でした」と記し、棚橋と並んだショットなどをアップ。

「５年前まだプロレスのプの字も知らなかった私にプロレスのイロハを教えてくれたのは棚橋さんでした。感謝しても仕切れない存在である棚橋さん。入場、ゴング、ハイフライフロー、３カウント、そして最後の１０カウントゴング。全ての瞬間を必死に目に焼き付けました。宝物です」と思いをつづった。

「どんな困難があっても『エース』で居続ける。期待を背負い、結果を求められ、それでも前を向き続けることがどれほど大変なのか。疲れを見せずにリングを照らし続けた『エース』棚橋さんが居たから私はプロレスの仕事を続けられているんだと思います」「プロレスを好きになって本当によかったです。心からありがとうございました」と語った。

この投稿には、「めちゃめちゃええ引退試合やった 紬さんも益々新日盛り上げてや〜」「これからもドンドンプロレス投稿お願いします」「プロレスを好きになってくれてありがとう」「２ショット写真素敵です」などのコメントが寄せられた。