この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「保険でしか備えられないものだけ入るべき」FPが語る“保険不要論”の嘘と、本当に必要な保険の条件

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【警告】『保険はムダ、いらない…』に潜む落とし穴／損する人・守れる人の判断基準」と題した動画を公開。



動画ではFPの秋山ひろ氏が、若者を中心に広がる「保険不要論」に警鐘を鳴らし、保険の本質を理解しないまま不要と決めつけることの危険性を解説している。



秋山氏はまず、安易な保険不要論が危険である最大の理由を「無知はコストだから」と断言。

保険がどのような時に必要かを知らないまま「金の無駄」と切り捨ててしまうと、本当に必要な備えまで失い、万が一の際に人生が立ち行かなくなるリスクがあると指摘する。



続けて、保険を正しく判断するためには、その「性格」を知る必要があると説く。秋山氏によれば、保険には2つの性格があるという。

1つ目は「頼れる備えの一つ」であること。備えには「貯金」「投資」「保険」の選択肢があり、保険はその中の一つに過ぎないと説明。「何かあったら保険で備えるという考えは必要ない」とし、貯金や投資では備えられないリスクに限定して活用すべきだとの考えを示した。



2つ目の性格は、保険が「ミステリアス」である点だ。契約者が支払った保険料が、保険会社によってどのような金融商品で運用され、どれだけの手数料が引かれているのかが分かりにくい構造は危険であり、「説明を聞いてよく分からない場合はやめておいた方が良い」とアドバイスする。



最終的に秋山氏は、保険に入るべき条件として「貯金や投資では無理な額」「保険でしか備えられないもの」「シンプルな内容であること」の3点を提示。

具体例として、数億円の賠償リスクがある自動車事故や、失火責任法により隣家からの延焼被害が補償されない火災などを挙げ、これらに対しては保険で備えることが有効だと結論付けた。安易な情報に流されず、保険の本質を理解した上で判断することの重要性を訴えている。