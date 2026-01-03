和田アキ子の規格外の迫力が、スタジオを一瞬で支配した。1月2日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲスト出演した和田は、大御所歌手としての真髄を見せつける咆哮を響かせ、共演者たちを驚愕させた 。

【映像】和田アキ子の大声量

番組冒頭、和田がMr.シャチホコやホリら「アッコ軍」を引き連れて登場すると、さらば青春の光・森田哲矢は「本当にアッコさんかな？」とボケてみせた。これに対し、和田はすかさず地声を響かせて「あー！」と一吠え。マイクを通さずともスタジオ中に轟き渡るような圧倒的な声量と音域に、見取り図・盛山晋太郎は「この音域は、アッコさん！」と即座に脱帽し、本物の降臨を確信した。

その圧倒的な威圧感は、クイズコーナーでも衰えることはなかった。「花の慶次」シリーズにまつわるクイズで、自身のチームのMr.シャチホコが遠慮して早押しボタンを押さずにいると、和田は「なんで押さへんの！」「わかったら押しいや！」と、至近距離から凄まじい迫力で一喝。これにはシャチホコも「そ、そうしましょう…」と、たじたじになるしかなかった 。

一方で、自身が熱狂的なファンである「花の慶次」の演出が画面に流れると、クイズの問題文が読まれる前に正解を口走ってしまうという、大御所らしい奔放な一面も披露。進行役を務めた岡野陽一が「バレちゃいます！」と必死に制止するも、終始スタジオを自身のペースに巻き込み続けた。歌声ならぬ「叫び」一つで共演者たちを平伏させた和田の存在感は、まさに芸能界の大御所の貫禄そのものだった。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

