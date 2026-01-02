「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

青学大が５区大逆転で往路新記録となる５時間１８分９秒で３年連続の往路優勝を飾った。２度目の総合３連覇に王手をかけた。５区に投入された大エースの黒田朝日（４年）が３分２５秒差を逆転。１時間７分１６秒の区間新記録という歴史的な快走でチームをトップに導いた。若林宏樹（青学大）の持っていた１時間９分１１秒の区間記録を１分５４秒更新した。

４区終了時点では５位だった、上りに入ってグングンのスピードをあげ、城西大、国学院大、中大と抜いていくと、昨年の区間２位で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）も射程圏に。残り１・５キロで工藤をとらえて、両腕ガッツポーズとともに歓喜のゴールへ飛び込んだ。

１区１６位スタートからジワジワと順位を上げて、エース黒田での大逆転劇。原監督は「１代、２代、３代、４代じゃなくて、新・山の神誕生です！」と大興奮。「想定では１時間７分５０秒を想定していたが、それを約３５秒上回った。本当にすごいキャプテン。感動しました」と舌を巻いた。「みんながすばらいい走りをしたなら監督はいらない。デコボコ駅伝ですけど、悪かったものを学生達が取り返してくれた。チーム青山、一致団結した取り組みだった」とうなずいた。「輝け大作戦」については「１００点満点。皆さん、輝きました！」と両手を広げた。