義母と家が近いと会う機会も多いと思います。しかも家に訪ねてこられると、逃げ場がないため仕方なく家にあげるしかないですよね。ただ、もっと図々しい義母もいるようで……？ 今回は、友達を連れて家に来る義母を追い返そうとしたのに撃沈した話をご紹介いたします。

話が通じない義母

「義母はよく友達を連れてうちに遊びにくるんです。自分の家じゃなく、なんで息子夫婦の家に遊びにくるのかが理解できず、ストレスを感じています。というのも、義母たちは毎週水曜日に市の体育館で卓球をした帰りにうちに来て、買ってきたお昼ごはんを食べて、夕方まで居座るのがお決まりになっているんですよね。この日以外にもアポなしでやって来ることもあるし……。

このままではダメだと思って、義母に『私も家でやることがあるので、頻繁に来られるのはちょっと……』『私たちの家に来られるのは気を使うと思うので』『お義母さんの家か◯◯さんの家にでも行ってもらえると……』とやんわり伝えると、『あら！』『そんな風に思わせてたなんてごめんなさい！』と言ってくれたので、ようやく理解してくれたと思ったら……。どうやらまったく通じていなかったみたいで『この家居心地がいいのよね』『ほら体育館からも近いじゃない？』『全然気を使ってないから大丈夫よ！』『これからもお邪魔させてもらうわね』と笑顔で返されました。暖簾に腕押し状態で、これはなにを言ってもダメかもしれないと悟りましたね……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 義母が来るだけでもストレスを感じるのに、友達まで連れてこられたら迷惑でしかありません。まるで人の家をフードコートのように利用するのは、かなり図々しいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。