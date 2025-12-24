ÀÄÌÚ¸ù»á¡Ö¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀïÍ§¤ò¼º¤¤¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤òÄÉÅé
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¹ñÆâºÇÂ¿¤Î¥×¥íÄÌ»»£±£±£³¾¡¡Ê¤¦¤Á¥Ä¥¢¡¼£¹£´¾¡¡Ë¤òµó¤²¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬£²£³Æü¡¢£Ó¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¡Ë¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯£·£¸ºÐ¡£
¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡Ê£Ê£Ç£Ô£Ï¡Ë¤Î¸µ²ñÄ¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼£µ£±¾¡¤ò¸Ø¤ë£¸£³ºÐ¤ÎÀÄÌÚ¸ù»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Èøºê¤µ¤ó¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤ÈÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö£Á£Ï£Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¸Î¿Í¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ç¯ÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀïÍ§¤ò¼º¤¤¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¡¢¿É¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£³ð¤¦»ö¤Ê¤éºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×