ここ数年、ファッション業界では本格的なダウンジャケットが売れにくい時期が続いていた。理由はシンプルだ。暖冬である。東京ならダウンベストや薄手のインナーダウンでも十分に越冬でき、「重装備のダウンは、もう必要ないのでは？」という空気すら漂っていた。

【画像】10万円台や20万円台も…売れている「高級ダウン」の写真を全部見る

しかし今年は違う。気象予報では「冬が戻る」とされ、秋口から高価格帯のダウンが動き始めた。ショップ関係者の表情にも期待がにじむ。

とはいえ、物価高や円安など先行き不透明な今の時代、ただの“高いダウン”が売れるわけはない。求められているのは、目立つブランドロゴでもトレンドでもなく、たしかな保温性、耐久性、そしてオンからオフまで活躍する汎用性だ。

そこで今回は、これまで数百着以上のダウンジャケットを取材してきたファッションエディターの視点から、「今年、本当に選ぶべきモデル」を紹介する。羽毛の質、機能性、着回し力、少々値が張っても、その価値を実感できる信頼のダウンジャケットだ。

◆ ◆ ◆

データでも証明される「高級ダウン」

ナンガは滋賀県・米原市を拠点とする国産ダウンブランドだ。もともとは登山用シュラフ（寝袋）メーカーとして知られ、国内で洗浄された上質な羽毛や、自社工場による丁寧な縫製など、日本の技術力に根ざしたモノ作りを強みとする。

プロ登山家・竹内洋岳氏と共同開発した「マウンテン ピーク」は、そんなナンガの叡智が結集された一着だ。表地には超軽量・高密度ナイロンに防水透湿ラミネートを施した2.5レイヤーシェルが採用され、雪・雨・風など過酷な環境下でも性能を発揮する設計となっている。中綿には900フィルパワー（※）のハンガリー産シルバーグースダウンを封入して保温性を高めつつ、羽毛に撥水加工を施すことで湿気にも強い仕様に。さらにコールドスポット（縫い目から熱を逃がす部分）を最小化する独自キルティング構造によって、軽量性と高い保温性が両立されている。

※フィルパワー（FP） 羽毛の「膨らみ」=「空気をどれだけ溜め込めるか」を示す性能指標。数値が高いほど断熱性が高く、少ない量でも暖かい。一般的には600FP以上で「良質」、800FPを超えると「高級ダウン」とされる。

冬山にも対応できるハイスペックダウンだが、無駄のないシンプルなデザインと、着膨れしない立体構造によって、街使いもしやすい。安心感のある防寒着として、山でも街でも信頼のおけるアウターとなる。クルマにたとえるなら、ランドクルーザーといったところか。「これ一着で冬は十分」と思わせる説得力がある。

軽さと保温性を高いレベルで両立

1859年に、フランス南西部のサン=セヴェに創業したピレネックス。かつてはフランス軍向けの羽毛製品を手がけていた歴史を持ち、羽毛の買い付けから精製まで自社一貫体制を貫くことで、高い品質を維持してきた。近年はヨーロッパらしい洗練されたデザインとたしかな機能性から、日本でも支持を広げている。

その実力を体感したいなら、ベストセラーモデルの「スプートニック ミニリップストップ」が最適だ。中綿には象徴的なフレンチダックダウンを採用。750フィルパワーの品質と、ダウン90％×フェザー10％の黄金比により、軽さと保温性を高いレベルで両立している。軽量ながら耐摩耗性・耐引き裂き性に優れたポリエステル製ミニリップストップや、着脱式フード、冷気を遮るリブ仕様の袖など、細部の設計にもフランスブランドらしい実直さが宿る。





着丈は短すぎず、ジャケットの裾が見えにくいヒップレングスに。スーツにもカジュアルにも合わせやすく、余計な装飾を削ぎ落としたシンプルなデザインは、トレンドに左右されない。つくりも丈夫なため、毎年買い替える必要もない。ひと冬だけでなく、長く付き合える一着だ。

スーツに似合う上品ダウンの代表は…

タトラスは2007年に生まれたイタリア発のクリエイティブブランドだ。ミラノを拠点に、日本・ポーランドを含む3拠点体制で開発を行い、誕生当初からセレクトショップやファッション業界関係者の支持を集めた。今では日本でも“都会派ダウン”の代名詞として定着している。

ファッションブランドのイメージが強いが、代表作「ドミッツィアーノ」に袖を通すと、その印象は一変する。最大の強みは羽毛の質だ。かさ高のポーランド産ホワイトグースが生む断熱性に加え、ダウン90％×フェザー10％という黄金比によって、高い保温力を実現。羽毛を詰め込みすぎないことで、スリムなシルエットと暖かさを両立させている。

表地には、イタリアの名門ロロ・ピアーナ社と共同開発したスーパー150’sのシルク混ウール生地を採用。高級スーツ生地を思わせる滑らかな風合いや上品な艶に加え、耐久撥水・防汚加工が施されているため、実用性にも抜かりがない。裏地のロゴ入り高密度ナイロン、ランポ社製のメタルジップなど、作り込まれたディテールも質感を高める。

無駄のないミニマルデザインとウエストを絞った美しいラインは、デニムにもスーツにも合わせやすく、オン・オフ問わない活躍を期待できる。価格は20万円を超えるが、ブランド創業以来、売上もリピート率もずっとナンバーワン。その事実こそがドミッツィアーノの実力を物語る。

価格以上のたしかな仕事を約束する「モンベル」

高くても買いたい3着の次は、「価格以上の価値」を感じられるモンベルの定番モデルを紹介しよう。登山家の辰野勇氏が創業し、“Light & Fast（軽量と迅速）”を哲学に掲げる同ブランドは、良心的な価格設定と実用性に根ざした設計思想から、国内外の登山者・旅人・ミニマリストたちに支持されてきた。

2019年に登場し、今季アップデートされたこのモデルの要となるのは、1000フィルパワーEXダウン。一般に高品質とされる700〜800FPを大きく超えるトップグレードで、少量でも高い断熱性を発揮する。その性能を最大化するために、熱の放出を抑える独自キルティングパターンや、生地からの羽毛抜けを防ぐダウンプルーフ加工も施されている。

さらに今シーズンからは、表地に防風透湿性素材「スーパードライテック」を採用。冷気や雪を遮断しつつ、内部の湿気は逃がす構造へ進化した。軽く暖かいだけでなく、長時間着ても蒸れにくいのが強みだ。

汎用性も申し分ない。機能起点のシンプルなデザインのため、アウトドアでも街でも違和感がない。重量はわずか281g（Mサイズ）。パッカブル仕様を生かし、非常用アウターとしてバッグに忍ばせておくのもいい。派手さはないが、価格以上に活躍する一着。使い続けるほどに、この選択は正しかったと感じられるだろう。

（押条 良太）