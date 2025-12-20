男の子を必死で守ろうとするトイプードルさんの姿が反響を呼んでいます。

男の子の警護を担当するのは…

Instagramアカウント「leo_poo__1126」の投稿主さんは、トイプードルの『レオ』くんと１歳の息子さんの仲睦まじい姿をたびたび紹介しています。

レオくんは、普段はとっても温厚な性格のわんこだそう。しかし、息子さんがお昼寝をするときだけは豹変するといいます。

スヤスヤ眠る息子さんの隣を陣取ると、外の物音や気配に耳をすませて警備体制に。少しでも異変を感じると、ワンワン吠えて警戒するのだそうです。時折、息子さんが眠れているか確認することも忘れません。息子さんの警備をしているときのレオちゃんは、パパやママも近寄れなくなるほどだといいます。

見守り続ける姿に感嘆！！

実は、この日は息子さんが風邪を引いていたそうです。レオくんは息子さんの具合の悪さを感じ取っていたのかもしれません。お昼寝をする前から、布団でスタンバイをしていたといいます。

警護はお昼寝中だけにとどまらず、起床後もずっと傍に寄り添って周りを警戒していたとか。さらに、夜になってからも、1時間以上寝室を見つめていたというレオくん。ご夫婦も風邪が移ってしまったあとは、レオくんだけが息子さんの心の支えとなりました。

あまりにも頼もしすぎるレオくんに守られて、息子さんも健やかに成長することでしょうね！

この投稿には「2人とも可愛すぎる」「優しさに溢れてますね」「息子さん幸せだね」といったコメントが寄せられています。

たくさんの神技を持つお兄ちゃん

お兄ちゃんとして毎日弟の面倒を見るレオちゃんには、たくさんの「神技」があります。そのひとつが、息子さんの靴下を脱がせること。自分で上手に脱げないときは、レオくんが手伝ってくれるのだそうです。

また、寝かしつけや、遊んでいる間の見守りもレオくんの役割。頼りがいのあるレオくんに、パパやママも随分と助けられていると綴っています。2人の仲睦まじい光景に、これからも目が離せません。

写真・動画提供：Instagramアカウント「leo_poo__1126」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。