【福袋まつり】 12月20日～ 開催予定

　しまむらは、しまむらグループのカジュアル＆シューズ「アベイル」にて「福袋まつり」を12月20日より開催する。

　「福袋まつり」はウェアや雑貨、靴下までバラエティ豊かな福袋を販売するセールで、ラインナップとして「Sanrio characters ハローキティ福缶5点セット」や「仮面ライダー電王ハッピーバッグ5点セット」などが販売される。

　これに加えて12月20日14時よりタイムジャックセールを実施するほか、翌日の12月21日には日替わりセールも予定している。

　また、12月20日より店舗で3,000円以上購入し、アベイルアプリの会員証を提示した人を対象に、アベイルオリジナルの「ペン立て＋スマホスタンド」をプレゼントするキャンペーンも実施する。

福袋（一例）

・Sanrio characters ハローキティ福缶5点セット　価格：5,500円
・仮面ライダー電王ハッピーバッグ5点セット　価格：5,500円
・Sanrio characters 福缶7点セット　価格：3,300円
・ズートピア２デザインソックスパック6点セット　価格：1,100円

12/20 14時 タイムジャック商品（一例）

・レディースリバーシブルブルゾン　価格：1,980円
・メンズ裏起毛ジップパーカ　価格：990円
・メンズ裏起毛ジョガーパンツ　価格：990円

12/21限定 日替わり商品（一例）

・レディースニットプルオーバー　価格：990円
・メンズボアプルオーバー　価格：770円
・メンズ手袋各種　価格：330円