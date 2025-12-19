【福袋まつり】 12月20日～ 開催予定

しまむらは、しまむらグループのカジュアル＆シューズ「アベイル」にて「福袋まつり」を12月20日より開催する。

「福袋まつり」はウェアや雑貨、靴下までバラエティ豊かな福袋を販売するセールで、ラインナップとして「Sanrio characters ハローキティ福缶5点セット」や「仮面ライダー電王ハッピーバッグ5点セット」などが販売される。

これに加えて12月20日14時よりタイムジャックセールを実施するほか、翌日の12月21日には日替わりセールも予定している。

また、12月20日より店舗で3,000円以上購入し、アベイルアプリの会員証を提示した人を対象に、アベイルオリジナルの「ペン立て＋スマホスタンド」をプレゼントするキャンペーンも実施する。

福袋（一例）

・Sanrio characters ハローキティ福缶5点セット 価格：5,500円

・仮面ライダー電王ハッピーバッグ5点セット 価格：5,500円

・Sanrio characters 福缶7点セット 価格：3,300円

・ズートピア２デザインソックスパック6点セット 価格：1,100円

12/20 14時 タイムジャック商品（一例）

・レディースリバーシブルブルゾン 価格：1,980円

・メンズ裏起毛ジップパーカ 価格：990円

・メンズ裏起毛ジョガーパンツ 価格：990円

12/21限定 日替わり商品（一例）

・レディースニットプルオーバー 価格：990円

・メンズボアプルオーバー 価格：770円

・メンズ手袋各種 価格：330円