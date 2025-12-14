TVアニメ『太陽よりも眩しい星』、第2期制作決定！ 原作者・河原和音からお祝いイラストとコメントも到着
2025年10月から12月までTBS系28局にて全国同時放送されたTVアニメ『太陽よりも眩しい星』の第二期の制作が決定。原作者・河原和音からお祝いイラストとコメントが到着した。
【写真】『太陽よりも眩しい星』1期キービジュアル
『俺物語!!』（作画：アルコ）、『高校デビュー』、『先生！』と多くの作品がメディアミックス化されている河原和音の最新作をアニメ化。原作漫画は「別冊マーガレット」（集英社）で連載中であり、コミックス累計320万部を突破している（2025年9月時点）。
平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英と、か弱い男の子・神城光輝。小学生の頃、神城の笑顔にひとめぼれした朔英だったが、細くて小さかった神城は、中学生になると、爽やかイケメンに成長。遠い存在になってしまった。そんな中、中学最後の体育祭で一緒になり、心の奥にしまってきた初恋が動き出す。どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君―。そんな、きらめく初恋ストーリーが描かれた。
この度、第二期の制作が決定。原作者・河原和音からお祝いイラストとコメントが到着した。
イラストは、笑みを浮かべる朔英と神城が“二期決定!!”と黒板に描いているデザイン。“二期決定!!”の文字の周りには星などが遊び心満点に散りばめられている。
河原は「二期制作していただけることになりました。応援してくださった皆様のおかげです。スタッフの皆様にもとても感謝しています」と喜びのコメント。
続けて「一期もそうでしたが、アニメのスタッフさんたちが話を短くまとめて、大事なところをみせてくださるのがとても上手なので、二期も全体の中でアニメのスタッフさんが面白いと感じるところで作ってくださいとお願いしました。声優さんのアドリブも楽しかったので、そちらもお願いしました」と明かし、「どのへんがアニメになるのか、どうなるのか、とても楽しみです！ 読者の皆様、一期視聴してくださった皆様、本当にありがとうございます」と期待と感謝を寄せた。
朔英と神城の初恋ストーリーは続く。続報に注目だ。
