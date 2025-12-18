【EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION】 開催期間：2026年2月21日～2月23日 会場：横浜アリーナ

アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズの30周年を記念したフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて、新作短編アニメーション「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」を上映することが発表された。

「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」は、フェスイベント「EVANGELION:30+；」のために新規制作される約13分の短編アニメーション。シリーズの原作者である庵野秀明氏が企画・脚本・総監修を手がけ、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で作画監督を担当した浅野直之氏が監督を務める。

さらに「エヴァンゲリオン」シリーズの制作に携わった鶴巻和哉氏や樋口真嗣氏、轟木一騎氏も監修としてクレジット。イベント会場限定映像として世界初披露となる予定で、現時点でこれらの情報以外は詳細不明となっている。

「EVANGELION:30+；」は横浜アリーナにて、2026年2月21日より2月23日にかけて開催予定となっている。

