「コーデに悩む」40・50代へ！【無印良品】まるっと真似したい！「店員さんコーデ」

「今日は何を着よう......」と悩む日もあるもの。そんなときに頼りになりそうなのが、店員さんのコーディネートです。【無印良品】の店員さんが着こなすシンプルスタイルは、どこかこなれた印象で大人女性のデイリーコーデにもぴったり。今回は、40・50代の大人世代が真似したくなりそうな、品のあるコーディネートをご紹介します。毎日の服選びに迷ったときは、ぜひ参考にしてみて。

カジュアルトップスをジャケットできれいめに

いつものカジュアルコーデを新鮮に見せたいときは、ジャケットときれいめパンツで仕上げてみるのがおすすめ。ジャケットとボーダートップスを合わせることで、かっちりしすぎずほどよい抜け感を演出できそうです。足元のパープルのスニーカーが、落ち着いた色味のコーデのアクセントに。大人のきれいめカジュアルを楽しみたい日にぴったりのスタイルです。

コンパクトなジャケットでバランスよく

薄手のダウンジャケットとワイドシルエットのパンツを合わせた、きれいめカジュアルスタイル。コンパクトなトップスと、ほどよいボリュームのワイドパンツが好相性で、バランスの良いシルエットに。ジャケットのボタンを下だけ外して着ることで、抜け感を演出。シンプルなアイテム同士の組み合わせでも、メリハリのあるバランスでおしゃれ見えが叶いそうです。

Iラインが美しいワンピースコーデ

ロング丈のワンピースが上品な雰囲気のコーディネート。すっきりとしたIラインのシルエットで縦のラインを強調し、スタイルアップを狙えそう。足元からちらりと覗くパンツが、コーデのアクセントに。パンツを重ねることで寒さ対策になるうえ、こなれ見えも叶えてくれそうです。華奢なアクセサリーを合わせれば、さらに上品さが引き立つきれいめスタイルに仕上がりそうです。

主役級パンツで華やかコーデ

ぱっと目を引く赤いパンツが主役のスタイル。暗くなりがちな冬のコーデを、明るい印象にしてくれそうです。センタープレス入りのパンツはすとんと落ちるシルエットで、脚のラインをきれいに見せてくれそう。トップスは黒でまとめて全体を引き締めつつ、キラキラが付いたカーディガンで華やかな雰囲気に。シルバーのバッグも映えて、気分まで明るくなりそうです。

