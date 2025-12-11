劇場版『涼宮ハルヒの消失』特典はミニ色紙 “世界改変の日”記念で新情報
劇場版『涼宮ハルヒの消失』が2026年2月6日より2週間限定でリバイバル上映される。作中で長門有希が世界を改変した本日12月18日を記念して、リバイバル上映の1週目入場者特典が発表され、原作イラスト・いとうのいぢによる描き下ろしミニ色紙（3種ランダム）が配布される。
【動画】懐かしい！劇場版『涼宮ハルヒの消失』新規制作の予告映像
2006年のアニメ放送開始から2026年で20周年を迎える『涼宮ハルヒ』シリーズの記念プロジェクト「涼宮ハルヒの御礼」が本格始動。1週目の入場者特典「ミニ色紙」は、ハルヒ・長門・キョンの3人を、公開16周年の節目に改めて描き下ろしたイラストを使用したミニ色紙（3種ランダム）となっている。
2010年2月6日、今から約15年前に、劇場版『涼宮ハルヒの消失』が公開。公開当初は全国24館というスタートながら、当時の深夜アニメ発映画として驚異的な大ヒットを達成した。そして時は2026年に新宿バルト9ほか全国劇場で劇場版『涼宮ハルヒの消失』のリバイバル上映が決定。新規制作された予告映像も公開となり、162分の大作を再び見ることができる。
