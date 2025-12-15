HANAが、1stアルバム『HANA』を2026年2月23日に配信リリース、同月25日にCDリリースする。

同アルバムは、“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というメッセージが込められた、グループ初のフルアルバム。プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、「Tiger」のほか、アルバムのために書き下ろされた新曲2曲を含む全11曲を収録予定だ。これまでの歩みと今のHANA、その先を感じさせる作品に仕上がっている。

また、同アルバムは完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売となる。完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）が封入される。Blu-rayには、既発曲のMV未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分の映像コンテンツを収録予定だ。なお、本日より各種オンラインサイトにてCDの予約が開始となっている。

加えて、新たなアーティスト写真が公開。漆黒の世界の中で真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーが、強烈な存在感を放つ印象的なビジュアルに仕上がっている。なおジャケット写真や各種アートワークは順次公開予定だ。

＜ちゃんみな コメント＞

HANAの集大成を文字通りみんなで沢山泣いて笑って作り上げました。

1アーティストとしての私としても彼女達のおかげで史上1の自信作が出来ました。一つ一つの作品が、親友のように、家族のように、私に見せてくれる二つの意味での”本音”が詰め込まれています。

彼女達の生き方や残したい事、言いたい事、言いたかった事、人間として今生きているよ。という事。1人1人が満遍なく咲いていて、華々しいHANAにとって何世紀も残る歴史の一枚目、枯れることの無い記念すべきアルバムです。

大きな愛を込めまして。

ちゃんみな

（文＝リアルサウンド編集部）