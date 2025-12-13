4.4mmÂÐ±þ¡ÖMojo 2¡×¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ÅÐ¾ì¡£DUNU¡ÖDN 242/142¡×¤ä¿Ê²½¤·¤¿Meze¡Ö99Classics¡×¤â
Mojo 2(4.4mmÃ¼»ÒÅëºÜ¥â¥Ç¥ë)
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î»îÄ°¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2025 Åß ½©ÍÕ¸¶¡×¤¬13Æü³«Ëë¡£²ñ´ü¤Ï12·î13Æü¡¢14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶ B1F¡¦1F¡¦2F¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¨¥ß¥é¥¤¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§ー¥Ö¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¢ー¥¹¤Ê¤É¤Î¥Öー¥¹¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¥¨¥ß¥é¥¤
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Chord Electronics¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëDAC·ó¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖMojo 2(4.4mmÃ¼»ÒÅëºÜ¥â¥Ç¥ë)¡×¡£12·î19ÆüÈ¯Çä¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï82,500±ßÁ°¸å¡£
´ûÂ¸¤ÎMojo 2¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢½¾Íè¤Î3.5mm½ÐÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ4Àþ¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ó¥ÉÊý¼°¤Î4.4mm½ÐÎÏÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¤·¡¢¸½Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤¿¡£
4Àþ¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ó¥ÉÊý¼°¤Î4.4mm½ÐÎÏÃ¼»Ò¤òÅëºÜ
¤µ¤é¤Ë¡¢3.5mm¤â¤·¤¯¤Ï4.4mm½ÐÎÏ¤ÎÁ°²óÍøÍÑ»þ¤Î²»ÎÌ¡¦DSP¡¦¥¯¥í¥¹¥Õ¥£ー¥ÉÀßÄê¤Ø¼«Æ°Éüµ¢¤¹¤ë¥á¥â¥êーµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¡£Ê£¿ô¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖiDSD Valkyrie¡×¤Î¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¤Þ¤¿¡¢iFi audio¤«¤é¤ÏUSB DACÆâÂ¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖiDSD Valkyrie(¥ô¥¡¥ë¥¥êー)¡×¤Ë¡¢¿·¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£2026Ç¯½Õ¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
K2HD¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢DSD¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¢6¼ïÎà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀDACÆâÂ¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡£¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÂç5,700mW¤ÎºÇÂç½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¡£MEMS¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿IEM¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¤ÈºÇÅ¬¤ÊÅÅ°µ¤Ç¶îÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
DAC¤òÆâÂ¢¤·¡¢Bluetooth¼õ¿®¤â²ÄÇ½¤Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ëDAC¥¢¥ó¥×¡ÖxDSD Gryphon¡×¤Ë¤â¡¢¿·¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬2026Ç¯½Õ¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àDAC¡¢¶¯ÎÏ¥¢¥ó¥×¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾Bluetooth¡¢±Ñ¹ñÀß·×¤Îµ»½Ñ¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¢¥ó¥×¡£¥Ðー¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎDAC¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢Äã¥¸¥Ã¥¿ーGMT¥¯¥í¥Ã¥¯¤âÅëºÜ¡£iFiÆÈ¼«¤ÎPureWaveÁýÉý²óÏ©¤òºÎÍÑ¤·¡¢320¤Ç1,000mW¡¢ºÇÂç6.7V¤È¤¤¤¦½ÐÎÏ¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Ï¡¢12·î10Æü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿Í½¹ð¡¦»îÄ°¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥¢ー¥¹
¥µ¥¦¥ó¥É¥¢ー¥¹¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢DUNU¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢8¥É¥é¥¤¥Ð¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖDN 242¡×¤ä¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î7¥É¥é¥¤¥Ð¹½À®¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖDN 142¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤«¤é¡ÖDN 142¡×¡ÖDN 242¡×
DN 242¤Ï¡¢Ä¶Äã¼þÇÈ¥àー¥Ó¥ó¥°¡¦¥³¥¤¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡ß1¡¢Äã¼þÇÈ¥àー¥Ó¥ó¥°¡¦¥³¥¤¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡ß1¡¢Ãæ²»°èÍÑ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¥¢ー¥Þ¥Á¥å¥¢(BA)¡ß2¡¢¹â²»°èÍÑ¤Ë¥«¥¹¥¿¥àBA¡ß2¡¢Ä¶¹â°èÍÑ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥Êー¥Ä¥¤ー¥¿ー¡ß2¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
DN 142¤Ï¡¢Äã°è¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¶¯¤¯°ÂÄê¤·¤¿1´ð¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¡¢Ãæ°è¤«¤éÃæ¹â°è¤Ë¤«¤±¤Æ³ê¤é¤«¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê²»¤ÎÊ¬Î¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë4´ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¡¦¥¢ー¥Þ¥Á¥å¥¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2´ð¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥Êー¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¹â°è¤«¤éÄ¶¹â°è¤Þ¤Ç¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
QoA¤Ï¡¢¡ÖMatador(¥Þ¥¿¥Éー¥ë)¡×¤ÎºÇ½ª´°À®ÈÇ¤òÅ¸¼¨¡£8mm·Â¤ÎPET-PEEKÊ£¹ç¿¶Æ°ÈÄ¤È¡¢N52¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò2´ð¡¢¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤Ë¥«¥¹¥¿¥àBA¡ß2´ð¡¢¥Ï¥¤¥ì¥ó¥¸¤Ë¥«¥¹¥¿¥àBA¡ß2´ð¤Î¹ç·×6¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¹¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æー¥¸¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ëQoA¤Î¿·¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Matador¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¤Î»³¸ýÎ©²Ö»Ò¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
Matador
Melody Wings¤«¤é¤Ï¡¢Âè2ÃÆIEM¡ÖJupiter¡×¤¬½ÐÅ¸¡£¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¡¢ãþÂÎ¤Ë¤ÏWood¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¤òºÎÍÑ¡£¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¥³¥ó¥È¥íー¥ëÉÕ¤¤Ç¡¢¥×¥é¥°¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇUSB-C¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£
Jupiter
¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÂ¦¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï2Pin¤Ç¥ê¥±ー¥Ö¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥²ー¥àÍÑ¤È¤ÎÀÜÂ³¤òÁÛÄê¤·¡¢¾¯¤·Ä¹¤á¤Î1.4m¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£MelodyWings¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
BLUE SOUND
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥êー¥Þー¤Î¡ÖNODE ICON¡×
¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëBLUE SOUND¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥êー¥Þー¤Î¡ÖNODE ICON¡×¤ä¡¢¥¹¥Ôー¥«ーÍÑ¥¢¥ó¥×¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡ÖPOWER NODE¡×¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£Paradigm¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ôー¥«ー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â¥ªー¥Ç¥£¥ª¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ö¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NODE ICON¤Ê¤É¡¢BLUESOUND¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏTHX AAA¥¢¥ó¥×¤Ë¤è¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Paradigm¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ôー¥«ー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â¥ªー¥Ç¥£¥ª¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ö¤ò¥¢¥Ôー¥ë
´°¼ÂÅÅµ¤
´°¼ÂÅÅµ¤¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Meze Audio¤Î¿Íµ¤¤â¤Ç¤ë¡Ö99Classics¡×¤¬¡¢Ìó10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¡Ö99Classics 2nd Gen¡×¤¬2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
99Classics 2nd Gen
¿Ê²½ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¼«Á³¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î99Classics¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ðË¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥¯¡¦¥¢¥Ö¥½ー¥Ðー¤òÆ±º¡£¥æー¥¶ー¤¬¤³¤ì¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¶Ê¤ä»ÈÍÑµ¡ºà¤Î·¹¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Æ±º¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥¯¡¦¥¢¥Ö¥½ー¥Ðー¤òÄÉ²Ã¤·¡¢²»¤òÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤ä¥¤¥äー¥«¥Ã¥×¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤ÎÂÎÀÑ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¾å¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤Î®¤òÂç¤¤¯¡¢Ç½Î¨Åª¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢USB-C¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¹½Â¤¤ÎOFC¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥±ー¥Ö¥ë¤âÆ±º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ò¥Ó¥Î
K240 STUDIO Limited Edition
¥Ò¥Ó¥Î¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢AKG¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖK240 STUDIO-Y3¡×¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥éー¡¦Deep Red¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖK240 STUDIO Limited Edition¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£12·î29ÆüÈ¯Çä¡£AKG¤È¥Ò¥Ó¥Î¤Î¶¦Æ±¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï8,900±ßÁ°¸å¡£
K240¤Ï¡¢1975Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥ß¥¥·¥ó¥°¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£¥¯¥¤¥ó¥·ー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡ÖWe Are the World¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îò»ËÅª¤ÊºîÉÊ¤Î¸½¾ì¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
K240 STUDIO Limited Edition¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥Ç¥£ー¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
Bowers & Wilkins¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPx7 S3¡×¤ä¡ÖPx8¡×¡¢¡ÖPx7 S2e¡×¤Ê¤É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
Bowers & Wilkins¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖPx7 S3¡×¤ä¡ÖPx8¡×¡¢¡ÖPx7 S2e¡×¤È¤ÎÈæ³Ó»îÄ°¤¬²ÄÇ½¡£aptX Lossless / aptX AdaptiveÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¡¢USB-DACµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿ÍÀþÀÜÂ³¤Ç¤Î»îÄ°¤â¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ1,000Âæ¸ÂÄê¤ÎMcLaren¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ÖPx8 S2 McLaren Edition¡×¤âÅ¸¼¨¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ1,000Âæ¸ÂÄê¤ÎMcLaren¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ÖPx8 S2 McLaren Edition¡×
ÎòÂå¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤â
¥Ç¥Î¥ó¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¦¥Ã¥É¥·¥êー¥º¤ÎÍÀþ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖAH-D9200¡×¡¢¡ÖAH-D7200¡×¡¢¡ÖAH-D5200¡×¤òÍÑ°Õ¡£Íè¾ì¼Ô¤¬»ý»²¤·¤¿DAP¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤ä¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤Ç¤Î»îÄ°¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Î¡ÖAH-C840NCW¡×¤È¡ÖAH-C500W¡×¤â»îÄ°²ÄÇ½¡£´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤³¤Î2¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤êBluetooth¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¡¢Auracast¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥È ¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ËÂÐ±þ¡£
1Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø²»À¼¿®¹æ¤òÆ±»þ¤ËÁ÷¿®¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢1Âæ¤ÎºÆÀ¸µ¡´ï¤Î²»¸»¤ò2¿Í°Ê¾å¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢Auracast¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿±Ø¤ä¶õ¹Á¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖAH-C500W¡×¡ÖAH-C840NCW¡×
¥Ô¥¯¥»¥ë
HS3000 äÊäÅ -Hichiriki-
¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Acoustune MASTER¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ÖHS3000 äÊäÅ -Hichiriki-¡×¤ò¹ñÆâ½éÈäÏª¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢È¯Çä»þ´ü¤Ï1·î²¼½Ü～2·î¾å½ÜÍ½Äê¡£
Âè2À¤Âå¥ß¥ê¥ó¥¯¥¹¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ù¥ê¥ê¥¦¥à¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥ÐーÁÇºà¤Ë¤Ï¥Ù¥ê¥ê¥å¥¦¥àÆ¼¹ç¶â+´õ¾¯¶âÂ°¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ãþÂÎ¤ÏSUS¡¢¥Á¥¿¥ó¡¢¥«ー¥Ü¥óÊ£¹ç¥·¥§¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
HSX ONE
¡ÖHSX ONE¡×¤Ï¡¢Acoustune¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖHSX1001 Jin -¿×-¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ðー¸ò´¹µ¡Ç½¤ò¾Ê¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢HSX1001 Jin -¿×-¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¼ê¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£È¯Çä»þ´ü¤Ï1·î²¼½Ü～2·î¾å½ÜÍ½Äê¡£
H02
KOTORI AUDIO¤«¤é¤Ï³«È¯Ãæ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖH02¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー1´ðÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2025²Æ ½©ÍÕ¸¶¡×¤Ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¯Çä»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¡ÖH03¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー1´ð¡ßBA¥É¥é¥¤¥Ðー1´ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤âÈ¯Çä»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¡£
H03